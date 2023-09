Gabriel Suazo no tuvo su mejor partido el viernes pasado ante Uruguay, donde se le vio un poco incómodo por la banda izquierda y, a ratos, muy superado por el equipo uruguayo que hizo lo que quiso en prácticamente todas sus líneas.

Pese a ganarse un par de críticas por su discreto partido, hubo uno que salió al rescate del formado en Colo Colo y lo arropó ante las críticas de los hinchas nacionales e incluso algunos periodistas.

Thomas Galdames, jugador de Godoy Cruz de Argentina, enfrentó la conferencia de prensa y le dio un espaldarazo brutal: “Compartir con jugadores de mucha jerarquía te hace crecer mucho. Gabriel viene hace mucho demostrando su nivel tanto en Colo Colo como ahora en Francia”, dijo.

Galdames sale al rescate de Gabriel Suazo. | Foto: Photosport

Galdames se rinde ante los pies de Suazo por la madurez que tiene: “A su corta edad es muy maduro y tiene las cosas muy claras. Eso me hace crecer mucho”, añadió tirándole el florero entero.

En el cierre, no escatimo en elogios y resaltó las cualidades del ex albo, asegurando que “Como jugador es muy bueno técnicamente y trato de adquirir lo que más puedo de su posición”, remató el ex Unión Española.

¿Jugará Gabriel Suazo ante Colombia?

Pese a no haber brillado ante Uruguay, Gabriel Suazo se perfila como titular el próximo martes cuando Chile reciba a Colombia en el Estadio Monumental.