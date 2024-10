No levanta cabeza

La Roja no pudo en “El Infierno” de Barranquilla. La Selección de Colombia pasó por encima de Chile y se impuso por 4 goles a 0 en el inicio de la segunda rueda de las Clasificatorias Sudamericanas.

Tras una débil marca de la zona defensiva, Dávinson Sánchez puso el 1 a 0 de cabeza para los “Cafetaleros” a los 34′. En la segunda parte y tras un grosero error de Benjamín Kuscevic, Luis Díaz puso el segundo a los 52′. El tercero fue obra de Jhon Durán, quien tras un mal pase hacia atrás de Gonzalo Tapia anotó a los 82′ y, por si fuera poco, Luis Sinisterra marcó el cuarto a los 90+3′ para poner la guinda de la torta.

La Selección Chilena exhibió poco y nada de fútbol. Aunque ganó algo de volumen ofensivo con los ingresos de Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia, pero ya el golpe del 2 a 0 era demasiado en la sofocante Barranquilla.

El 1 a 1 de La Roja

Brayan Cortés (5.0): De no ser por el portero de Colo Colo, la goleada pudo ser histórica. En al menos 4 ocasiones, el “Indio” fue clave para evitar la caída de su pórtico.

Guillermo Maripán (2.0): Un capitán con poco liderazgo y, como central, muy bajo. En el primer gol prácticamente no marcó.

Thomas Galdames (2.5): Errático. No por nada fue el primer cambio de Ricardo Gareca.

Felipe Loyola (4.0): Buscó más ante Brasil. Hizo algo de esfuerzo, aunque con el sofocante calor, se le vio menos activo que ante el “Scratch”.

Erick Pulgar (3.5): El volante del Flamengo no estuvo a la altura de lo que se exigía. Al ser uno de los más experimentados de este equipo, se espera mucho más de él.

Rodrigo Echeverría (4.0): El jugador de Huracán tampoco logró mostrar los destellos que exhibió en partidos anteriores. De igual forma, la presión colombiana no le permitía asociarse con sus compañeros. La nota es por el esfuerzo.

Diego Valdés (3.0): Poco y nada logra generar Diego Valdés en el mediocampo. Al jugar como el hombre de creación y la pelota llegó muy poco a esa zona, se salva de no ganarse un 1.0 solo por eso.

Víctor Dávila (4.0): Estuvo errático en algunos pases. Entregó pelotas de mala manera y su envergadura física no fue suficiente ante el poderío del local. De igual forma, intentó correr todo lo que pudo.

Darío Osorio (3.0): No es ni el jugador del Midtjylland ni el que brilló en Universidad de Chile. Si bien no se le puede adosar toda la responsabilidad, las expectativas que tiene la fanaticada de un jugador tan habilidoso, hacen que cualquier error valga más.

Eduardo Vargas (5.0): El más alto en cancha insólitamente por una razón que no es “de su oficio”. Bajó hasta el área para recuperar un balón que llegaba en peligro hacia el pórtico de Brayan Cortés. No se le puede culpar si el balón no le llega. Este encuentro fue uno de ellos.

Los Cambios de Ricardo Gareca

Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda fueron los mejores que entraron desde el banco, al igual que pasó ante Brasil. El tercer gol de Colombia llegó de un mal balón entregado por el jugador de la UC.

Marcelo Morales, Maximiliano Guerrero y Ulises Ortegoza mostraron muy poco. Este último, de hecho sumó solo un par de minutos. Evaluar a cualquiera de estos cinco podría ser injusto.