Claudio Borghi advierte a Colo Colo de cara al futuro: “Que no pase lo de siempre”

Claudio Borghi sigue la buena campaña de Colo Colo en la Copa Libertadores 2024 en su rol de comentarista. El DT tetracampeón con los Albos se mostró muy conforme con el desempeño del Cacique ante River Plate, pero hace una advertencia de cara al futuro.

“No quiero ser pájaro de mal agüero, pero más allá de lo que pase en este partido, creo que es muy buena la llave que ha hecho Colo Colo, muy, muy buena. Eso me ilusiona a que si pasa evidentemente vamos a estar muy contentos. Y si no lo hace, que no pase lo de siempre, que desarman los planteles para gastar menos plata”, expresó el Bichi en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El entrenador siente que en el Cacique deben seguir jugándosela por potenciar al equipo: “Deberían seguir apostando y creciendo porque esto es una buena muestra”.

También comentó el sentir de alguno fanáticos de otros clubes: “Acá sí me quiero referir porque evidentemente estoy identificado con Colo Colo, mucha gente de otros equipos desean que el equipo gane, está representando a un fútbol chileno que no está en su mejor momento y que esto lo puede posicionar de alguna forma”.

Claudio Borghi cree que Colo Colo debe seguir potenciando el equipo de cara al futuro (Foto: Photosport)

Juvenal Olmos también entregó su visión: “De hecho Claudio, lo que tú dices es lo que hizo en Colo Colo 91. Fueron armando un plantel que fue de arrastre. No es que el 91 llegó Mirko y armó todo el plantel ahí. Fueron juntando goleadores y fueron trayendo figuras importantes”.