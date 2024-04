Juan Cristóbal Guarello informó que Aníbal Mosa estaba en conversaciones con Claudio Borghi para ser gerente deportivo de Colo Colo. La información entregada fue desmentida por el presidente de Blanco y Negro y ahora también por el Bichi.

“Para mí fue un problema porque todo el mundo empezó a llamarme, a preguntarme. Incluso mi hijo me dice ‘¿Estás hablando con Mosa’. No, nada”, explicó el DT tetracampeón con Colo Colo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El estratega aseguró que se comunicó inmediatamente con el gerente deportivo de los Albos, Daniel Morón: “Es un problema. Incluso tuve el atrevimiento de mandarle un mensaje al Loro Morón —que si bien no soy íntimo amigo del Loro, hay una relación— diciéndole ‘Daniel no tengo nada que ver en este rumor que está saliendo’“.

Manuel de Tezanos le consultó al Bichi. “¿Lo aceptarías el cargo?”, preguntó. La respuesta del ex DT de la Selección Chilena fue clara: “No, por ningún motivo”.

“De un invento no puedo aceptar ningún cargo ni postularme absolutamente a nada, a nada. No está ni siquiera en mis planes”, agregó el campeón del mundo como futbolista en México 1986.

Borghi quedó sorprendido con la info de Guarello

Claudio Borghi aseguró que recibió con sorpresa la información entregada por el periodista: “Cristóbal tiró con toda seguridad que yo me sorprendí, habré estado curado digo”.

De Tezanos le preguntó al Bichi sobre si en otro equipo aceptaría el puesto de gerente deportivo. “Pero si aparece el Milán y te ofrece el puesto de gerente deportivo ¿Es un puesto que te interesa?”.

“Me interesa, pero cuando uno dice se interesa se está postulando, en mi jerga”, respondió el DT tetracampeón con los Albos.

Manoel también le mencionó la dirección técnica. “Pero tú has dicho que no te interesa tanto volver a dirigir”. Borghi no le cierra las puertas a ponerse el buzo: “No lo descarto”.

El Bichi aseguró que habló con Mosa en su casa, pero en la primera presidencia del puermontino en Blanco y Negro (2015-2018). “Vino a buscar más información que interés por llevarme”, señaló

El estratega trató de ponerse en el lugar de Guarello: “Lo entiendo a Cristóbal, tiró una información, pero te mete en un problema grande, porque empiezan a llamar y a especular cosas que no corresponde”.

Juvenal Olmos entregó un calificativo a lo que reportó el conductor de la Hora de King Kong: “O sea, si no hablaste no es información. Tiró un volador nomás”.

Bichi Borghi aseguró que hay que ver las consecuencias antes de dar una información. “Sí, por supuesto, pero cuando uno tira un volador, tiene que ver las consecuencias que tiene ese volador, porque incluso te expone con el hincha“.

“‘Va a venir, no va a venir, después quiere ser técnico’ Entonces tengo que dar explicación de una cosa que nunca sucedió”, explicó.

También se refirió al tema de haber tenido una relación de compañero de equipo con Daniel Morón: “Fue compañero mío, una cercanía con el Loro. Inmediatamente, me llegó la información, lo llamé a Daniel, vi que era una noticia que iba creciendo, dije ‘Daniel no tengo nada que ver en esto, ni siquiera hablé con nadie’, para mi tranquilidad, después no quería que la gente dijese ‘ no es que se cayó, por eso no vino’. Es que nunca existió esa posibilidad.