¿Cuándo y dónde vuelve a competir Novak Djokovic en torneos ATP?

El número uno del mundo no ha tenido mucha presencia en la actual temporada de la ATP tras declarar abiertamente que no se ha vacunado y no fue permitido disputar ni el Abierto de Australia ni los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Su vuelta al circuito será en arcilla europea.