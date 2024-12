Cristian Garin no ha logrado una regularidad en el circuito en las últimas dos temporadas. Gago lidió con una serie de molestias físicas que le impidieron desarrollar su mejor nivel. Esto impacto en un descenso en el ranking que hoy lo tiene fuera del grupo de los 100 mejores.

“Estos últimos dos años he estado jugando con muchos dolores en el cuerpo, además de otras lesiones que me han mantenido fuera de la competición por varios meses. Todo esto me ha afectado mucho emocionalmente; no poder hacer lo que más me gusta ni al 50% de mis capacidades ha sido muy difícil y me ha quitado toda la energía mental y la confianza, especialmente durante este último año”, expresó el tenista el 11 de noviembre a través de su cuenta de Instagram.

Garin estuvo realizando su pretemporada con miras a lo que será su participación en el Australian Open y fichó un nuevo entrenador: Kevin Konfederak, quien tuvo un gran trabajo junto al argentino Tomás Martín Etcheverry.

El Tanque iniciará una nueva temporada en el ATP 250 de Hong Kong. Su participación arrancará en la clasificación del torneo que se disputa sobre superficie dura y que es preparativo al primer Grand Slam del año.

El integrante del equipo chileno de Copa Davis, Cristian Garin, estará en el ATP 250 de Hong Kong. (Foto: Getty)

De hecho, este lunes 23 de diciembre el chileno viajó rumbo a Asia para jugar el torneo, que se jugará entre el 29 de diciembre y el 5 de enero.

El número 3 de Chile además está anotado para jugar la clasificación del Australian Open que comenzará el día 6 de enero.