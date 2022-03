Diego Fernández Flores vs. Camilo Ugo Carabelli: Dónde ver EN VIVO por el Challenger de Santiago, primera ronda

Diego Fernández Flores (833°) debutó en la Copa Davis el día sábado en el cuarto punto de la serie ante Eslovenia en el Club Unión de Viña del Mar. La octava raqueta del país puso el 4-0 definitivo en la serie (no se jugó el quinto punto) con un triunfo ante el profesional de 18 años, Sebastian Dominko por 3-6, 7-6 y 10-2 en el supertiebreak.

"Se termina una semana que nunca olvidare. Primera Davis y debut aquí en casa. Me gustaría empezar agradeciendo al capitán Nicolás Massú por esta tremenda oportunidad de poder haber compartido y aprendido con él junto a Jorge Aguilar. Gracias a todo el equipo por tanta buena onda, por compartir sus experiencias y por mi nuevo look también. Quería terminar agradeciendo a todos los chilenos que estuvieron pendientes de mi debut y me apoyaron tan eufóricamente aquí en Viña. Gracias Chile", escribió a través de Instagram

Tras una semana de grandes emociones ahora tendrá que salir a la cancha para un tremendo desafío en el Challenger de Santiago 2. El tenista recibió una invitación para jugar en el cuadro principal del torneo que se disputa en el Club Manquehue de Vitacura y en primera ronda se enfrentará al argentino, Camilo Ugo Carabelli (175°).

El trasandino que vive el mejor momento de su carrera, en su última participación cayó en la primera ronda de la qualy del ATP de Santiago ante Gonzalo Lama por 7-6(3), 6-7(6) y 6-1. La temporada pasada logró su mejor resultando ganando el Challenger de Varsovia en agosto sobre superficie lenta.

Por su parte, Diego Fernández Flores tendrá su tercera participación en un cuadro principal de un torneo categoría Challenger. El chileno recibió invitaciones para los Challenger de Santiago 2 y 3 el año pasado. Primero cayó ante Nick Chappellpor 3-6, 6-3 y 5-7, sin embargo, en su segundo torneo ganó a Rafael Matos por 6-2, 4-6 y 6-4 y luego se despidió con una derrota 0-6 1-6 frente a Tomás Barrios .

¿Cuándo juegan Diego Fernández Flores vs Camilo Ugo Carabelli por el Challenger de Santiago?

El partido se jugará este martes 8 de marzo no antes de las 15:40 hora de Chile continental en la cancha 1 del Club Manquehue.

¿Quién transmite a Diego Fernández Flores vs Camilo Ugo Carabelli por el Challenger de Santiago?

El partido será emitido de manera gratuita por el livestream de la ATP.