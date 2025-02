Universidad Católica pudo contar con un refuerzo proveniente del campeón del fútbol argentino. Sin embargo, dejó pasar el tiempo y se quedó con las manos vacías: el jugador terminó dejando Vélez Sarsfield para firmar en Everton.

Ese es el caso de Rodrigo Piñeiro. El jugador estuvo en la carpeta de la UC y así lo reconoció el propio jugador en conversación con TNT Sports. Confesó que, incluso, tuvo una conversación con Tiago Nunes.

“Se conversó con Católica, habían llamado dos veces cuando estaba en Unión (…) Hablé con el técnico, ahí no había conversaciones con Everton todavía. Habíamos llegado a arreglo de palabra y dejaron de llamar“, admitió.

Tras ello, entregó la razón por la que terminó inclinándose por la escuadra de Viña del Mar. Según detalló, las negociaciones con la UC quedaron en el limbo y por ello optó por otro camino.

“Yo ya entrenaba apartado en Vélez, quería salir. No me llamaron más en la UC y apareció Everton, donde me mostraron de una el interés que tenían. Con Católica no se avanzó por cosas mías, si no por ellos“, comentó.

Finalmente, expresó su conformidad con arribar al cuadro dirigido por Gustavo Leal. Estará a préstamo hasta fines de 2025 y tras ello deberá resolver su futuro con Vélez Sarsfield.

“El club me recibió de gran manera, estoy muy a gusto. Hay uruguayos que conozco hace tiempo, la bienvenida fue muy buena”, cerró.

Rodrigo Piñeiro terminó jugando en Everton. Tenía todo listo para llegar a Universidad Católica.

Cuándo juega Universidad Católica

El siguiente partido de la UC será ante Unión La Calera por la tercera fecha de Copa Chile. Se jugará el lunes 10 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.