Cristian Garin (39°) tuvo un gran debut durante esta jornada en el ATP masters 1000 de Madrid, en donde la principal raqueta nacional de nuestro se impuso ante Frances Tiafoe (25°) y dejó buenas sensaciones en lo que fue este gran triunfo, dando un impulso a lo que ha sido el retorno del tenista nacional a las canchas tras auto marginarse por un pequeño tiempo.

Ante esto, un histórico del tenis nacional como lo es Fernando González dialogó con Blizsports y comentó lo que ha dejado el año de Cristian Garin dentro del circuito del ATP, en donde expresó lo complejo que pudo haber sido su momento de pausa en el circuito.

“A ver claramente Cristian ha tenido un año de mucho alto y bajo o no se sintió como como él quiere y cómo lo queremos ver. También está en otro estatus, hace 2 años él ganó en Río de Janeiro, en Córdoba y los jugadores ya te empiezan a mirar de otra forma, eres el rival a vencer, todos quieren estar en tu lugar, todos empiezan a pasarse el dato cómo ganarte”, inició expresando Mano de Piedra.

Siguiendo la misma línea, El Bombardero de La Reina se explayó más en fondo lo que pudo significar el proceso que vivió Garin, el cual lo tuvo con resultados negativos dentro del circuito, lo cual debilita la confianza de un jugador, pero que el ‘Feña’ indica que salir a flote de esos momentos es algo enriquecedor para la carrera del tenista.

Garin tuvo un debut demoledor en Madrid | Foto: Getty Images

“Obviamente tienes más exposición mediática sobre todo en Chile y eso tiene un tiempo y un período de ajuste en la cual para llegar ahí, él lo estaba pasando bien, él tenía que trabajar duro pero nunca le había tocado bailar con la fea y de repente te empieza a tocar bailar con la fea, te cuesta salir y empiezan a entrar como en un círculo vicioso en el cual no es fácil. Te vas como no decepcionando de la carrera pero dicen 'oye tanto que entrené y no me están saliendo las cosas', pero ahí está la gracia de cada jugador o sea súper enriquecedor para él estar viviendo estos momentos porque le va a enseñar a ganar jugando mal, creo que es algo clave”, explicó el ex tenista.

Finalmente, González comentó lo que significó el gran triunfo que consiguió hoy Garin ante Tiafoe en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid, en donde hoy el tenista nacional venció a un gran jugador como el estadounidense, quien viene de ser finalista en el ATP de Estoril.

“No vi el partido de hoy, pero vi la final la semana pasada (Tiafoe-Baez), es un tremendo jugador y por el marcador que fue claramente puedo imponer muy bien su término y eso te va dando, aparte de llegar fresco para la siguiente ronda te va dando esa confianza de decir oye estoy aquí de vuelta. Le gana un jugador bueno relativamente cómodo y claro el problema en el tenis que hoy día juego uno difícil, mañana juegas con uno más difícil, pero, por algo están en la Élite”, cerró.