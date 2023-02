Un triunfazo obtuvo Cristian Garín en el cuarto punto de la Copa Davis, ya que derrotó en tres sets por 6-4, 3-6 y 6-3 a Alexander Bublik, raqueta número uno de Kazajistán y con quien ha disputado diversos torneos de dobles.

En este partido supo reponerse a lo que fue su bajo rendimiento en el primer punto de la serie, en donde cayó inapelablemente en dos sets ante Timofei Skatov. Pero luego de vencer a Bublik con un gran punto final, que tuvo que ser ratificado por la jueza de silla, Cristian Garín mostró toda su emoción en conversación con TVN una vez finalizado el partido:

"El tenis da revanchas, he trabajado mucho, he dejado la vida por seguir adelante, y estar aquí es lo maximo. Es un orgullo representar a Chile. Volver al Grupo Mundial es un sueño, somos jóvenes y lo merecemos".

Respecto a la confianza que le entregó Nicolás Massú para jugar este decisivo partido ante Bublik, tuvo palabras de agradecimiento para el capitán del equipo chileno: "Ayer después del partido estaba abajo, me afectó anímicamente y él [Massú] confió en mí desde que perdí hasta hoy, me levantó animicamente y el equipo también estuvo siempre. Lo admiro mucho y soy agradecido de tenerlo a él cerca".

Massú mantuvo la confianza en Garín, quien el respondió con un gran triunfo | Foto: Agencia Uno

No quiso despedirse sin antes agradecer a la gente que lo apoyó en este compromiso:"Muchas gracias, ayer cuando perdí la gente me apoyó hasta el final. No lo esperaba y cuando llegue hoy al club todos apoyándome, tirándome pa arriba. Me emociona porque no estoy acostumbrado a esto. Gracias a todos".

"Va dedicado a la gente que sufre en el sur de Chile, darles una pequeña alegria", cerró, haciendo referencia a esta zona del país que está sufriendo por los terribles incendios forestales.