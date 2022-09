Rafael Nadal estuvo presente en la Laver Cup el pasado fin de semana que se disputó en Londres y que significó el adiós de su máximo rival y amigo Roger Federer. El actual número tres del mundo jugó el dobles junto al suizo y tras el duelo no contuvo las lágrimas.

Rafael Nadal aclara su desconsolado llanto en el adiós de Roger Federer: "Cuando ves a alguien que aprecias, es difícil no emocionarse"

El pasado fin de semana se vivió uno de los momentos más tristes del tenis, pues Roger Federer le dijo adiós en la Laver Cup en Londres al 'deporte blanco' luego de 24 años de carreray que estuvo marcada por los 103 títulos obtenido a nivel ATP y los 20 Grand Slams del suizo.

'Su Majestad' jugó su último compromiso contra quien fue su máximo rival y amigo como es Rafael Nadal. Federer junto al español disputaron el dobles en el primer día de la competencia (viernes) y donde cayeron derrotados junto a la dupla estadounidense de Jack Sock y Frances Tiafoe.

No obstante, y tras el cotejo, uno de los más afectados junto al helvético fue justamente el 'manacorí. Nadal no contuvo las lágrimas tras el momento y luego de todo lo vivido aclaró su emoción.

“Soy una persona sensible y cuando ves a alguien al que aprecias, es difícil no emocionarse, aunque se me fue un poquito de las manos. Fue un momento difícil de gestionar“, sostuvo el hispano.

“Cuando llegué a mi habitación me volví a emocionar, pero por lo que significaba el momento y por lo que se vivió aquella noche fue difícil no hacerlo”, agregó.

El español se mostró bastante emocionado tras la despedida de Federer del tenis | Foto: Getty Images

Finalmente, aseguró que sus lágrimas no tiene que ver con que haya visto reflejado su retiro en algún tiempo cercano, sino que solo por cariño y admiración hacia su amigo. “Es por el aprecio y la admiración que siento hacia (Roger) Federer”, cerró.