Novak Djokovic vs. Rafael Nadal: Cómo ver EN VIVO el partido por los Juegos Olímpicos de París 2024

El tenis masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024 entrega una gran sorpresa, pues los dos tenistas más ganadores de Grand Slam en la historia se enfrentarán en la segunda ronda. Se trata de Novak Djokovic (2º del ranking ATP), quien tiene 24 majors y Rafael Nadal (161º) que cuenta con 22 consagraciones.

Djokovic llega sin ganar ningún título esta temporada. El serbio tras su participación en Roland Garros, se operó del menisco de la rodilla derecha y logró competir en Wimbledon alcanzando la final, instancia donde cayó sin mayor discusión tenística ante Carlos Alcaraz.

Nole no jugó torneos previos a la cita olímpica. El oriundo de Belgrado se estrenó en París 2024 con victoria por 6-0 y 6-1 Matthew Ebden, tenista sin ranking en singles que, al estar inscrito en dobles y por las bajas del torneo, tuvo la posibilidad de ingresar como alterno.

Por su parte, Rafael Nadal, tiene un año donde su físico no le ha permitido competir como quisiera. No pudo estar en Australia por lesión, perdió en primera ronda de Roland Garros ante Alexander Zverev en tres parciales y optó por no participar en Wimbledon.

En la previa a los Juegos Olímpicos, el nacido en Mallorca alcanzó la final en el ATP 250 de Bastad. La Fiera en su estreno en París 2024 superó a Marton Fucsovics por 6-1, 4-6 y 6-4.

Nadal vs. Djokovic tendrá su capítulo 60. Esta vez en los JJOO. La serie la lidera el serbio con 30 triunfos, sobre 29 del español en una de las rivalidades más importantes de la historia del tenis.

¿Cuándo juegan Rafael Nadal vs. Novak Djokovic por los Juegos Olímpicos de París 2024?

El encuentro de Novak Djokovic vs. Rafael Nadal se jugará este lunes 29 de julio no antes a las 13:30 hora local y no antes de las 07:30 hora de Chile continental en la Philippe Chatrier.

Iga Swiatek vs Diane Parry jugarán el primer partido en la cancha central este lunes a las 12:00 hora local, 06:00 hora de Chile.

¿Cómo ver EN VIVO el partido de Rafael Nadal vs. Novak Djokovic por los Juegos Olímpicos de París 2024?

El partido de Nadal vs. Djokovic será transmitido por Claro Sports por su señal de TV y también por su canal de Youtube.