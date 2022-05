Stefanos Tsitsipas vs Grigor Dimitrov: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2022

Stefanos Tsitsipas (5° ATP) y Grigor Dimitrov (20° ATP) nuevamente se ven las caras en el circuito ATP y esta vez es en el Masters 1000 de Roma 2022. El griego y el búlgaro vienen de algunas semanas en donde han sido sorteados, siendo este el tercer enfrentamiento en casi 20 días.

Es que el primero de estos encuentros se vivió el pasado 22 de abril por los octavos de final del ATP 500 de Barcelona y en que el actual número cinco del orbe se impuso por parciales de 6-1 y 6-4. El siguiente cruce se dio en Madrid el pasado jueves 5 de mayo y también por ronda de los 16 mejores y terminó con otro triunfo del Rayo, esta vez por 6-3 y 6-4.

Ahora, se miden en el torneo itálico por la segunda ronda y veremos si el nacido en Atenas logra imponerse ante 'Baby Roger' por tercera vez consecutiva o si Dimitrov termina por cortar la racha negativa.

Tsitsipas viene de realizar dos buenas presentaciones en los últimos Masters 1000. En primera instancia, levantó el título en el Masters 1000 de Montecarlo ante el espalol Alejandro Davidovich Fokina y pudo defender la corona alcanzada en el 2021, mientras que en la capital española cayó en semifinales ante Alexander Zverev.

En cuanto al historial entre ambos jugadores, es favorable para el griego por 4-1. El único triunfo que obtuvo Dimitrov fue en el año 2020 en el ATP 500 de Viena y que se impuso por 6-7(5), 6-4 y 6-3.

¿Cuándo juegan Stefanos Tsitsipas vs Grigor Dimitrov por la segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2022?

El duelo entre el griego y el búlgaro está programado para este miércoles 11 de mayo a eso de las 08:00 AM de Chile en el tercer turno del Gran Stand Arena tras los compromisos a primera hora de Aryna Sabalenka vs Shuai Zhang y seguido por Pablo Carreño Busta vs Karen Khachanov.

El horario del encuentro puede variar dependiendo de cómo se desarrollen los partidos previos ya mencionados.

¿Cómo ver EN VIVO por TV y ONLINE a Stefanos Tsitsipas vs Grigor Dimitrov por el Masters 1000 de Roma?

El partido lo puedes ver a través de la señal de ESPN 2 y vía streaming por Star+ y TennisTV.