Alejandro Tabilo vive el mejor momento de su carrera tras su tremenda participación en el ATP 250 de Córdoba, torneo que estuvo muy cerca de quedarse con el título en la final frente a Albert Ramos Viñolas. Su buen resultado en Argentina, se sumó a una buena performance con Chile en la ATP Cup y la clasificación al cuadro principal del Abierto de Australia.

El jugador de Copa Davis se consolida como la segunda mejor raqueta del país y llega al Chile Open como el número 111 del mundo: "Estoy en uno de los mejores momentos lejos, he tenido unos altos y bajos con algunas lesiones. En este minuto me siento muy bien, creo que es momento a tratar de hacer el salto, estoy en una muy buena posición, así que el calendario es clave y ver cómo nos dan las próximas semanas", comentó en conversación con TNT Sports.

Tabilo no tiene metas específicas en cuanto a avanzar rondas en el ATP 250 de Santiago: "Ningún objetivo, quiero hacerlo lo mejor posible, darle unos buenos partidos a la gente acá en Chile. Sólo quiero ganar, tomarlo punto por punto, partido por partido".

El nacional está a gusto en San Carlos de Apoquindo: "Me he estado sintiendo bien, las condiciones están buenas. He estado entrenando desde el miércoles acá, preparando condiciones, diferentes horas, un poquito de noche, de día para ver a qué hora jugaría lunes o martes. En general me estoy sintiendo muy bien".

Ale se concentra en ir paso a paso: "Hay que tomarlo partido por partido, en Córdoba no nos esperamos ese resultado así que fue una linda sorpresa. Ahora tomarlo con calma, preparar bien la táctica, ver con quién juego primero, el cuadro y ahí a darlo todo".

El profesional de 24 años habla de su opción de jugar en la jornada de la tarde: "El sol está pegando fuerte, a estas horas van a ser condiciones duras, un poquito más rápidas. Estoy hablando con la organización, a lo mejor juego de noche, ahí estaría un poquito más lento, el sol no afectaría, por eso estamos entrenando en todos los horarios posibles para estar lo más preparado posible".

La confianza del chileno vive un buen presente: "El ánimo está muy alto, con mucha motivación después del enero que tuve, cómo empecé el año, con mucha confianza, jugando suelto. Con el equipo estamos contentos por cómo estamos jugando, ojalá seguir con ese nivel y ver cómo nos va ahora en el Chile Open".

Por último resalta el apoyo de los chilenos: "He vivido dos años seguidos el Chile Open, siempre nos vienen apoyar, algo que siempre he agradecido, en todos los países llegan, en Australia, en Suecia. Me ayuda, me motiva y espero que estén a full alentando todos los puntos", finaliza.