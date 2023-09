Cristian Garin vs Leo Borg: ¿Cuándo y cómo ver EN VIVO el partido por las finales de la Copa Davis?

El equipo chileno capitaneado por Nicolás Massú se clasificó a las finales de la Copa Davis. La Roja del tenis está en el Grupo A junto a Canadá, Suecia e Italia que será local en Bolonia. La primera serie será ante el elenco sueco este martes 12 de septiembre.

Cristian Garin (103º del ránking ATP) será el primero en salir a la cancha en el Arena Unipol. El número 2 de Chile se enfrentará a Leo Borg (334º), hijo del histórico extenista, Bjorn Borg, uno de los mejores de todos los tiempos.

Gago que tuvo un amargo paso por el Abierto de los Estados Unidos, cayendo en primera ronda de la qualy, llegó con anticipación a Italia. El número 2 de Chile buscará mostrar su mejor nivel para darle el primer punto al equipo nacional.

El Tanque valoró los días de trabajo junto a sus compañeros y asegura que llega en buena forma a su partido. “Llevamos acá casi una semana, y ha estado muy bueno. Es divertido, nos han tratado bien, y en lo personal ha sido una semana buena con el equipo, me hacía falta una semana así de trabajo y si me toca jugar, me siento muy preparado”.

Cristian Garin buscará darle el primer punto a Chile ante Suecia

Garin sufrió una fractura de costilla en su participación en el Masters 1000 de Roma. Esto le significó una baja en el ránking y ahora lucha por recuperar su mejor forma. “Me siento bien en lo físico, me siento bien recuperado y ha sido una semana positiva en los entrenamientos junto con el equipo, porque nos llevamos muy bien”.

¿Cuándo juegan Cristian Garin vs Leo Borg por la Copa Davis?

Cristian Garin vs Leo Borg se enfrentarán este martes 12 de septiembre a las 10:00 (de Chile Continental) por el Grupo A de las finales de la Copa Davis.

¿Cómo ver EN VIVO a Cristian Garin vs Leo Borg por la Copa Davis?

El partido de Cristian Garin ante Leo Borg será transmitido por las pantallas de TVN y vía streaming se podrá ver por TVN.cl.