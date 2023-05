Quedan pocos días para que comience el torneo de Roland Garros 2023, segundo Grand Slam de tenis de la temporada, el cual se jugará sobre la arcilla francesa. Hace unos días se dio a conocer la baja de Rafael Nadal, el “Rey” del torneo, pero ahora Chile también tendrá una baja debido a que Cristian Garín tampoco podrá jugar el torneo.

Fue el mismo tenista chileno, actual número 106 del ranking ATP, quien confirmó su baja de Roland Garros. ¿La principal razón? Garín no podrá jugar el torneo de Grand Slam tras sufrir una fractura de costilla.

“Estoy muy triste y dolido de anunciarles que no podré jugar este año en Roland Garros debido a una fractura en mi costilla. No tengo muchas palabras para expresar como me siento, perderme el torneo que más me gusta jugar me duele mucho. Me cuesta decirlo en estos momentos, pero haré todo lo posible para volver de la mejor manera”, mencionó Garín a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Garín defendía tercera ronda en Roland Garros (Getty Images)

Debido a esta lesión, Cristian Garín no podrá participar en la edición de Roland Garros que comienza este lunes, en el cual defendía tercera ronda.

Cabe recordar que las molestias físicas de Garín se hicieron notar durante el desarrollo del Masters 1000 de Roma, torneo del que tuvo que retirarse en tercera ronda mientras enfrentaba al serbio Laslo Djere.