Definitivamente este jueves no es un gran día para los fanáticos del tenis, ¿la razón? Rafael Nadal anunció durante una conferencia de prensa que no jugará más en lo que resta de 2023 y además comunicó que pondrá punto final a su carrera en 2024.

Esta decisión del español se dio por los problemas físicos que está enfrentando, los cuales comenzaron en medio del Abierto de Australia 2023, el primer Grand Slam de tenis del año. Durante el partido que Nadal jugaba en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald, el tenista español se lesionó el psoas de la pierna izquierda, razón por la cual no pudo defender el título conseguido en 2022.

Con este anuncio, Rafael Nadal, de 36 años, no jugará Roland Garros 2023, por lo que tampoco podrá defender la corona del torneo que ha ganado 14 veces. A raíz de su ausencia, el 22 veces campeón de Grand Slam saldrá del top 100 del ranking ATP.

Nadal se lesionó en el Abierto de Australia 2023 | Getty Images

“Necesito poner un punto y aparte en mi carrera. No voy a poner una fecha para regresar”, dijo Nadal durante la conferencia que realizó en su academia de tenis ubicada en Manacor.

Junto con su ausencia por lo que resta de 2023, Nadal también comunicó una de las noticias más dolorosas para el mundo del tenis: se retirará en 2024.

“No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”, mencionó el ex número uno del mundo durante la conferencia de prensa.