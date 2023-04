El pop-rock multiplatino de 5 Seconds of Summer tendrá un nuevo encuentro con sus fanáticos en Chile, después de que la banda anunciara el próximo lanzamiento de un disco en vivo, además de un nuevo concierto en Santiago.

The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall se llama la placa que garantizará el show en vivo, un trabajo con versiones de canciones de su catálogo de 11 años, incluidas temas más recientes de su aclamado quinto álbum de estudio 5SOS5.

Así es que muestran sus melodías acompañadas por una orquesta de cuerda de 12 músicos y un coro gospel de 12 integrantes.

¿Cuándo y dónde es el show de 5 Seconds of Summer en Chile?

Los ingleses llegarán con su gira The 5 Seconds of Summer Show a Chile el próximo 27 de julio, para presentarse en el Movistar Arena.

El tour también contará con fechas en Reino Unido, Europa y Norteamérica con una aparición en el festival When We Were Young en Las Vegas.

¡5 Seconds of Summer regresa a Chile! (Foto: DG Medios)

¿Cómo y dónde comprar entradas para el show de 5 Seconds of Summer en Chile?

La venta general de entradas para ver a 5 Seconds of Summer parte el viernes 14 de abril a las 11:01 horas.

Los precios irán de los $40.775 a los $93.200.

En tanto, habrá una preventa para el show que será exclusiva para Clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia, comenzando el miércoles 12 de abril a las 11:00 horas.

Ambas modalidades serán a través de la plataforma de Puntoticket.