En los últimos días, estalló un feroz escándalo en el mundo de los comediantes chilenos, después de que Claudio Reyes se abalanzó sobre JaJa Calderón y le asestó un par de golpes, en medio de un encuentro de camaradería.

¿Por qué pelearon Claudio Reyes y JaJa Calderón?

Así como pelea, el asunto no fue. De acuerdo a los testigos fue más bien una agresión unilateral.

Quien dejó expuesto el suceso fue Oscar Gangas, quien contó en el programa Sígueme y Te Sigo que Reyes se habría molestado por una imitación que hizo Calderón del Presidente Gabriel Boric.

Gangas cuenta que Claudio "se para enojadísimo, se tiró encima y le dice 'no tenis ni un brillo, llevas media hora hablando del Presidente, del mamarracho, del payaso'".

"Yo lo vi desencajarse, se le atravesaron los cables", explicó Oscar, asegurando que ninguno de los presentes se esperó el suceso, cuando Reyes "le pegó un charchazo, después le aforra dos combos, uno en el ojo".

"Nadie alcanzó a reaccionar, sólo atinamos a agarrar a Badulaque para que no creciera la gresca. Fue muy sorpresivo, pensamos que era parte de una dinámica, de una broma. Yo opino que el señor Badulaque necesita tratamiento, realmente, porque fue un actuar esquizoide", continuó.

De acuerdo con Gangas, Calderón "se puso a llorar afuera. Nadie se lo esperaba", tras el ataque de Reyes. Posteriormente, se dirigió a Carabineros, donde estampó una denuncia con constatación de lesiones.

¿Cuál es la versión de JaJa Calderón sobre el incidente?

Luego de que Gangas destapara la iracunda reacción de Reyes, JaJa Calderón entregó su versión de los hechos a La Cuarta.

"Cuando pasó (la agresión) se le dijo que se acercara, que ofreciera disculpas y siguió con los malos tratos, agresivo y como no entiende, será la justicia la que determine responsabilidades", advirtió el humorista.

Jaja explicó que "terminé con una crisis de pánico a las 2 de la mañana, se me tuvo que suministrar un medicamento, porque no lo podía entender. Y ante ninguna provocación, solamente por el odio que le tiene al Presidente".

"Yo estaba de cabecera de mesa, comencé a imitar a Boric, con el mismo discurso que hizo en la ONU", explicó sobre el momento que detonó a Reyes.

Calderón describe que "fue maletero, me pegó a mano media cerrada, otros dos combos y el cuarto no llegó porque lo separaron. Gracias a Dios me supe contener".

Claudio Reyes desata polémica al golpear a JaJa Calderón.(Foto: UNO)

Claudio Reyes justifica la agresión

Por su lado, Claudio Reyes expuso una justificación de su golpiza a Jajá Calderón, utilizando la ventana pública que tiene en el programa Viernes Troll, en YouTube.

Lo primero que hizo fue quejarse de Sígueme y Te Sigo por destapar el incidente, disparando en contra del espacio de TV+: "El teléfono lo habría podido contestar, si hubieran llamado. Pero ellos nunca llaman (...), son unos mentirosos".

Luego explicó que "cuando no entiende con buenas palabras, con una segunda vez con buenas palabras, ya con una tercera vez con malas palabras, ya con una cuarta vez con gritos de malas palabras... La única opción que queda son los golpes. Y eso es todo".

Tras la defensa cerrada de su reacción, el propio hijo de Claudio Reyes, José Reyes, celebró haberse distanciado de su padre.

"Parece que no me equivoqué tanto al marcar mi distancia del fanático de ultraderecha", publicó en Twitter.