The Last of Us estrena antes el capítulo 5: ¿A qué hora sale el episodio?

Los fanáticos de The Last of Us pueden estar de fiesta, esto porque el capítulo 5 de la serie de HBO se estrenará anticipadamente dos días antes de su emisión regular los domingos. Aquí te contamos la hora y la razón de por qué se estrena antes el episodio.

¿Cuándo sale el 5to capítulo de The Last of Us en Chile?

El quinto episodio de la serie verá la luz anticipadamente en HBO Max a partir del VIERNES 10 DE FEBRERO a las 23:00 horas, esto antes de su estreno en canal lineal HBO el domingo 12 de febrero a las 23:00 horas.

Aunque los suscriptores de HBO también podrán tener acceso con antelación al episodio 5 por medio de su cuenta de HBO Max, que se incluye sin costo adicional al adquirir la suscripción a través de un proveedor de televisión.

En tanto, desde el capítulo 6 en adelante, los nuevos episodios de la serie seguirán emitiéndose los domingos a las 21:00 horas en HBO Max y HBO, hasta el final de temporada, el que ya está proyectado para el 12 de marzo.

¿Cuándo sale el 5to capítulo de The Last of Us en el resto de Latinoamérica?

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8.00 pm

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

¿Por qué el capítulo 5 de The Last of Us se estrenará antes?

La medida responde a que una gran fracción de la audiencia de los programas de HBO en Estados Unidos proviene del streaming en HBO Max.

Al darles a esos espectadores acceso al episodio 5 de The Last of Us en la previa al 12 de febrero, HBO evitará perder audiencias en la noche de estreno ya que se enfrentaría al Super Bowl.

En todo caso no es la primera vez que la cadena cambia su itinerario para evitar competir con el Super Bowl.

Revisa imágenes de el capítulo 5 de The Last of Us:

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us? (Foto: HBO Max)