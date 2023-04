Guardianes de la Galaxia Vol. 3 sin duda es una de las películas más esperadas de Marvel para este año, ya que viene a cerrar el recorrido del equipo espacial y despide además al director James Gunn, quien emprendió rumbo a hacerse cargo de la competencia DC Studios.

Ahora, la película está a sólo semanas de llegar a la cartelera de los cines del mundo, por lo que no habrá que esperar mucho para conocer el destino de los distintos personajes involucrados.

En tanto -y al fin-, la historia aparentemente se centrará en escarbar en los orígenes de Rocket, sobre quien se desconoce su Agra pasado.

¿Cuándo se estrena Guardianes de la Galaxia Vol. 3?

Lo más reciente de de Marvel Studios se estrena en cines el próximo 4 de mayo, tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica.

¿Quién está en el elenco de Guardianes de la Galaxia Vol. 3?

La película obviamente está protagonizada por los actores que retornan a sus papeles: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel como Groot y Bradley Cooper como Rocket.

A ellos se suman Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter y Maria Bakalova.

James Gunn no sólo es el director sino que también el escritor del guión. Kevin Feige produce junto a Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Sara Smith y Simon Hatt como productores ejecutivos.

¿Cuál es la historia de Guardianes de la Galaxia Vol. 3?

Guardians of the Galaxy Vol. 3 tiene a la querida banda instalándose en Knowhere. Pero sus vidas no tardan en verse alteradas por los ecos del turbulento pasado de Rocket.

Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos.