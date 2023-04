Como se ha vuelto un clásico, los Guardianes de la Galaxia llegan siempre acompañados por una poderosa banda sonora de música licenciada que se queda dando vueltas en la cabeza, por mucho tiempo después de ver las películas. Y el Vol. 3 no será la excepción.

El director James Gunn ya presentó las canciones que integrarán el nuevo Mixtape de #GotGVol3, y que engrosan el amplio listado de melodías que se han visto en las películas previas.

"¡La banda sonora de Guardianes de la Galaxia Vol3 ya está disponible en Spotify! Escucha la música antes de ver la película en cines el 5 de mayo", indicó Gunn al compartir el increíble listado

¿Qué canciones aparecen en Guardianes de la Galaxia Vol. 3?

La nueva banda sonora ahora amplía el espectro no sólo melódico, sino que también temporal de las producciones musicales que aparecerán en la película. Claro, ahora que Star-Lord tuvo acceso a nuevas melodías tras visitar recientemente la Tierra, el hombre tiene un rango mayor de posibilidades para poner en marcha su Mixtape.

Así, ya no sólo hay canciones de los 70's y 80's, sino que también de la década del 90 y los 2000.

Figuras de la música tan emblemáticas como Earth, Wind and Fire, Bruce Springsteen, Alice Cooper, Rainbow y Heart, comparten espacio con algunas más contemporáneas como Faith No More, The Flaming Lips, Radiohead y hasta Florence + The Machine.

Las posibilidades son bastas de cara a que se puedan llevar un puesto legendario en la película, y que les haga explotar las reproducciones como ya pasó con Stranger Things y lo que hizo por los hits de Metallica y Kate Bush. Pero eso aún está por verse.

Revelan el poderoso soundtrack de Guardianes de la Galaxia Vol. 3.(Foto: Instagram)

Escucha el Mixtape de Guardianes de la Galaxia Vol. 3:

Radiohead - Creep (Acoustic)

Heart - Crazy on You

Rainbow - Since You've Been Gone

Spacehog - In the Meantime

Earth, Wind, and Fire - Reasons

The Flaming Lips - Do You Realize??

Faith No More - We Care a Lot

EHAMIC - Koinu no Carnival (from ‘Minute Waltz’)

Alice Cooper - I’m Always Chasing Rainbows

The Mowgli’s - San Francisco

X - Poor Girl

The The - This Is the Day

Beastie Boys - No Sleep Till Brooklyn

Florence + the Machine - Dog Days Are Over

Bruce Springsteen - Badlands