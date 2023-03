Ex polola de Pailita sigue buscando ser famosa y lanza postulación a Gran Hermano Chile

Skarleth Labra, la ex del cantante urbano Pailita levantó una polémica polvareda en redes sociales, sigue buscando cumplir su sueño de ser famosa y ahora lanzó una postulación abierta al próximo reality de Chilevisión, Gran Hermano Chile.

¿Cómo fue la postulación de la ex polola de Pailita a Gran Hermano Chile?

Lo graciosos de las postulaciones al reality es que se han hecho principalmente a través de redes sociales, donde han quedado expuestas al púbico general, principalmente en Tik Tok.

Así fue que la postulación de Labra anda dando vueltas por ahí y más de una cuenta de farándula la capturó para llevarla a una audiencia aún mayor.

"Mi nombre es Skarleth Labra y esta es mi postulación para Gran Hermano. Soy magallánica, el año pasado salí de 4to medio. Muchos me conocen por una crisis de amor, donde todo fue muy intenso", advierte Skarleth.

Y continúa: "Mi hobbie favorito es bailar. Bailo desde los ocho años, viajé a un mundial, a un panamericano y a muchos nacionales con mi grupo de baile".

"Mi personalidad: me considero una persona muy alegre, muy sencilla y muy real. Mis defectos es que soy muy confiada y muy sensible, y cuando me hacen daño sacan mi peor versión", añadió la rubia joven.

El remate es un broche de oro de antología, Skarleth Labra resalta que "Me gustaría entrar a este reality para que me conozcan de verdad y sepan que soy más que la ex polola de un cantante urbano".