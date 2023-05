Foo Fighters estrena nueva canción: Escucha Under You, segundo sencillo del nuevo disco de la banda

Foo Fighters se ha recuperado de la reciente pérdida de Taylor Hawkins y ahora está trabajando a toda marcha en el lanzamiento de un nuevo disco, el que ha sido bautizado como But Here We Are, aunque siempre con la memoria latente del baterista en las labores de composición.

Eso es precisamente lo que se nota en la composición de Under You, una apuesta musical que en sus líricas le habla a una persona que no está y a la cual se le echa profundamente de menos.

"Hoy me desperté y caminé un millón de millas / Te he estado buscando de arriba a abajo / Todo este tiempo todavía se siente como ayer / Que caminé un millón de millas contigo", reza la canción en los 25 segundos que se habían lanzado en la previa a su debut.

Escucha la nueva canción de Foo Fighters, Under You

El tema viene a suceder lo que fue Rescue Me, el primer sencillo de But Here We Are, álbum que ha sido descrito por la banda como "el sonido de unos hermanos que encuentran refugio en la música que les unió en primer lugar hace 28 años, un proceso tan terapéutico como de continuación de la vida".

Esto es Under You:

A fines del año pasado y en la previa al lanzamiento de nueva música, Dave Grohl y compañía han resaltado que "Foo Fighters se formaron hace 27 años para representar el poder curativo de la música y una continuación de la vida, y durante esta etapa, nuestros fans han construido una comunidad mundial, un devoto sistema de apoyo que nos ha ayudado a todos a superar juntos los tiempos más oscuros".

"Un lugar donde compartir nuestra alegría y nuestro dolor, nuestras esperanzas y temores, y unirnos a un coro de vida juntos a través de la música. Sin Taylor, nunca nos habríamos convertido en la banda que fuimos - y sin Taylor, sabemos que vamos a ser una banda diferente en el futuro", fue la advertencia que vino en el mismo mensaje.

Hawkins falleció en Bogotá, Colombia, justo después de que pasó por Lollapalooza Chile en marzo de 2022, mientras la banda se encontraba de gira por Sudamérica. Tenía 50 años al momento de su deceso.

Conoce el tracklist de But Here We Are: