Se llama Marcelo Corazza y ganó la primera versión del exitoso reality Gran Hermano en Argentina, por allá en el 2001. Ahora, a casi dos décadas de su triunfo se encuentra detenido bajo cargos de corrupción de menores, tras la revelación de su actuación en una red de trata de personas.

¿Qué se le imputa al ganador de Gran Hermano?

El profesor de educación física y ex productor de la reconocida cadena televisiva Telefe fue arrestado al mediodía del martes por la División Trata de Personal de la Policía de la ciudad de Tigre, al norte de Buenos Aires.

A su llegada a tribunales, Corazza sólo comento: "Soy inocente", pero posteriormente en la audiencia se describieron los hechos por los que la Justicia lo está persiguiendo, junto a otras tres personas -Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti- que fueron detenidas en el mismo operativo al otro lado de la Cordillera.

En los allanamientos, se incautaron celulares, notebook, discos externos, cassetes VHS, pendrives y tablets; en el fondo artículos de interés para ser periciados.

De acuerdo con La Nación, Fuentes judiciales expusieron que se le acusa de "haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros".

Ganador de Gran Hermano detenido por corrupción de menores.(Foto: La Nación)

Corazza fue apuntado por una de las testigos como un cliente de este grupo, aunque no se descarta que esté más profundamente involucrado en el entramado delictivo que funcionaba hace 20 años.

Las indagatorias comenzaron por una denuncia de dos personas de identidad reservada (actualmente mayores de edad) que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años.

El número de testimonios siguió creciendo hasta alcanzar los once relatos de jóvenes que padecieron esta situación en la ciudad de Buenos Aires. Los supuestos abusos se daban en "autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares".

En tanto, sobre Angelotti, quien es apuntado como el líder de la red, los investigadores sostienen que "captaba a los menores, los corrompía y, luego, los insertaba en el mundo de la prostitución ofreciéndolos a quienes consumen para obtener un rédito de él".

"Esta persona siempre realizaba dicha actividad con menores de género masculino únicamente. Luego los prostituía, obteniendo sus propios beneficios económicos de dicha actividad. De la investigación realizada, de las pruebas reunidas y de los testimonios logrados se conocieron otras personas que participaban activamente de dicha maniobra", se estableció.

Ganador de Gran Hermano detenido por corrupción de menores.(Foto: La Nación)

¿Quién es Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano acusado de corrupción de menores?

Profesor de educación física y entrenador de rugby, Marcelo Corazza sólo ingresó al reality tras la renuncia de Gustavo Jordurcha. Con 29 años, se introdujo en el mundo de la televisión, donde permaneció gracias a la conducción del programa infantil Megatrix y el solidario Dar es Dar. Eso sí, después de estar 68 días de los 112 que se extendió el programa de telerrealidad.

Poco después admitió que se había arrepentido de entrar al encierro voluntario: "En algún momento me arrepentí de haber entrado a la casa. Al año de salir, cuando salía y me reconocían, me quería matar. Tuve dos semanas a los medios acampando en la puerta de mi casa. ¡Salía al balcón y parecía Eva Perón! ¡Mi familia firmaba autógrafos! Fueron procesos... Hoy lo miro a la distancia y me parece que fue una experiencia que me sumó un montón; me transformé, creo, en un buen productor de televisión".

Aunque posteriormente se mantuvo cultivando su bajo perfil en labores tras las cámaras. Así, tiene entre sus créditos la participación en producciones como Mosca y Smith, El Primero de Nosotros, Bartender, La Máscara y Pequeñas Victorias 2.

De hecho, Corazza se mantenía trabajando en Telefé hasta el día de hoy. Actualmente, coordinaba la producción en los debates de la presente edición de Gran Hermano.

Pero uno de los episodios por el que es más conocido se debe a una polémica cámara oculta impulsada por el programa Intrusos, en 2002, y que buscaba destapara la homosexualidad de Corazza.

El espacio encabezado por el rostro argentino Jorge Rial fue duramente cuestionado y repudiado por el montaje en el que se contrató a un joven para que le hiciera una propuesta sexual a la que el ex participante de Gran Hermano se mostró receptivo.

Para Corazza ese fue un punto de inflexión en su carrera: "Pasé por un mal momento pero desde el laburo, la contención y la familia seguí adelante, y teniendo ya más claro que no quería estar adelante de una cámara para nada, que esa no era mi meta en la vida", expuso en otro programa llamado La Once Diez.