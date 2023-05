El periodista no tuvo problemas para criticar duramente la actitud que adoptó el cantante urbano al momento de su detención.

El periodista José Antonio Neme se ofuscó más de la cuenta con la situación que vivió Pailita la madrugada del lunes, cuando el cantante urbano terminó detenido por un altercado con Carabineros.

Carlos Raín Pailacheo fue detenido por conducir un auto convertible marca Audi sin patente, cuando iba acompañado por su personal manager, Fabián Pizarro Castillo. Pero las cosas se salieron de control y concluyeron con una pugna con los efectivos policiales, razón por la que terminaron detenidos y formalizados.

Tras su paso por tribunales, Pailita se desahogó mediante un comunicado en el que acusó una "actitud violenta tanto física como verbal" de Carabineros en el momento de la detención y aseguró que "me sometí en todo momento al actuar de carabineros, así como también me realice de forma voluntaria exámenes tendientes a determinar si me encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol, los cuales salieron negativos".

Qué dijo Neme sobre la detención de Pailita

Luego de que se vitalizara un video que mostraba el momento de la detención, el que fue puesto al aire por el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme iracundo reaccionó ante la situación.

"Cómo tan jugoso, ya, déjense de dar jugo, me carga la gente que da jugo", lanzó el periodista en primera instancia. "O sea están controlando, hay una situación que no está apegada a derecho, asume como un hombre, como una persona madura".

"Esa cosa de hacer una pataleta como de Quico, no pues, que ordinario también", recalcó Neme.

Antes de concluir su comentario, José Antonio lanzó un último desahogo: "O sea, te hacen un control, tienes un problema de documentación, bueno ofrece las disculpas del caso y asume las consecuencias judiciales, esa choreza ridícula, que cosa más patética".