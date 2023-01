Era el primer festival televisado del verano, Olmué volvía tras dos años de silencio producto de la pandemia y retornó con momentos incómodos para los artistas y como casi siempre ocurre, el humor dio que hablar de manera negativa.

Y la exponente fue Nathalie Nicloux, quien se hiciera conocida en la Sociedad de Comediantes Anónimos (SCA) y más tarde en Chilevisión, en El Club de la Comedia, donde la humorista era una de las dos mujeres del clan, junto a Natalia Valdebenito.

En la noche del jueves, Nicloux fue la primera en saltar al escenario del Patagual en la noche de inicio del Festival del Huaso de Olmué, y realmente el triunfo estuvo lejos en los 27 minutos que estuvo arriba de la testera.

Miró constantemente el torpedo que tenía en el suelo. Craso error que cuando se nota mucho en un cómico, generalmente le va mal. Usó la política que a veces resulta, pero en este no fue un recurso a favor, pese a que dijo que ella seguía siendo del Apruebo y que había apoyado al Presidente Gabriel Boric en su campaña.

Y por cierto, el tema de la iluminación que ante el reclamo del público, ella lo manejó con mucha tensión, sumado a cuando se sintieron las primeras pifias - que tampoco fueron ensordecedoras porque el público de Olmué es más bien respetuoso - no supo controlar de buena manera ese momento.

Además, no hubo nunca un hilo en su rutina, salvo algunas pinceladas con la época del encierro con la mascarilla y salvoconductos, pero inexplicablemente pasaba a Terminator y marcianos, para despedirse súbitamente cuando ya no había opción de revertir el tema y muchos decían que si el escenario era Viña del Mar, el monstruo no la perdonaba. No, realmente, no se entendió su propuesta.

Pero no todo fue malo para la comediante, ya que en la primera noche de Olmué 2023, fue el más alto rating de la jornada. Entre las 00:32 y 00:59 hrs alcanzó un promedio de 10,7 puntos de sintonía.

Al menos, Nicloux logró el más alto rating (Agencia Uno)

Quedan tres jornadas del Festival del Huaso y en el humor se presentará Alex Ortiz - el ex Flaite Chileno - en noche de viernes, el sábado será el turno de Luis Slimming y el domingo en la clausura, estará Bombo Fica.