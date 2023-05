Pailita fue formalizado y quedó con medidas cautelares tras el altercado que tuvo con Carabineros durante la madrugada del lunes, aunque se mantiene en libertad. Es por eso, que luego del escándalo que protagonizó ahora quiso entregar su versión de los hechos.

Según la versión que entregaron las autoridades, Carlos Raín Pailacheo conducía un auto convertible marca Audi sin patente, razón por la que los uniformados procedieron a detenerlo para cursarle una infracción.

El problema fue que el artista de 23 años, y su personal manager, Fabián Pizarro Castillo, de 24 años, incurrieron en insultos y empujones, generando un incidente mayor. Así, el tema de la patente pasó a segundo plano y ambos terminaron detenidos por el conflicto con los policías.

Cuál es la versión de Pailita

El artista manifestó por medio de un comunicado su intención de dar a conocer "mi versión de los hechos acontecidos el día de hoy 15 de mayo de 2023", instancia en la que se produjo el conato con la policía.

"A horas de esta madrugada, fui fiscalizado en un control policial de tránsito rutinario por parte de funcionarios de Carabineros. Tan pronto se realizó el control policial, sufrí por parte de quienes llevaban a cabo dicho control, una actitud violenta tanto física como verbal, por parte de dichos funcionarios, a la cual respondí indicando que no era aceptable que se faltara el respeto de esa forma, dicha situación escaló en una discusión", explicó.

El complemento de todo vino cuando comentó que "así y sin mediar provocación alguna, se me detuvo en dicho procedimiento recibiendo una agresión física y desde ahí le pedí a quien me acompañaba la necesidad de que grabara, como método de defensa al trato que estaba recibiendo por parte de carabineros".

De ahí surgió el video que se ha viralizado en las últimas horas, donde se ve al cantante urbano esposado y siendo transportados por Carabineros.

"Es necesario mencionar, que me sometí en todo momento al actuar de carabineros, así como también me realice de forma voluntaria exámenes tendientes a determinar si me encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol, los cuales salieron negativos", resaltó también el artista.

Aprovechando la declaración, estableció que los documentos "tanto del conductor como el vehículo que conducía, se encontraba al día y en regla, cursándoseme una infracción de tránsito por conducir con la placa patente delantera al interior del vehículo, infracción que acepto y pagaré en el Juzgado de Policía Local correspondiente, como es mi deber de ciudadano".

Pailita asegura que si bien respeta a las autoridades, "en esta situación, desde el comienzo del procedimiento se dirigieron hacia mí, con insultos y malos tratos , los que produjeron mi absoluta molestia y malestar, (lo que por cierto el hecho aislado de dichos funcionarios, a mi juicio no represente el actuar de la gran mayoría de Carabineros que cumplen su función diariamente)".

Antes de cerrar, Raín Pailacheo sostiene: "Quiero aclarar que en ningún momento, hubo agresión física alguna de mi parte hacia los funcionarios, como erróneamente lo manifiestan algunos medios de comunicación, para lo cual el equipo legal está gestionando las acciones tendientes a solicitar las cámaras instaladas en el lugar de los hechos, tanto privadas como públicas, para que vean y se den cuenta como realmente fueron las cosas".

El Tribunal que revisó el caso de Pailita dictaminó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación y análisis del caso.