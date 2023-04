Los animadores de Contigo en la Mañana no le perdonaron el error a su compañero periodista.

En un giro inesperado en los eventos de esta semana para el matinal Contigo en la Mañana: Roberto Cox se ha quedado como panelista por horas en el programa. Pero cuando parecía que solidificaba su participación en el espacio de Chilevisión, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez le pararon los carros por decir una fake news al aire.

¿Por qué JC y Monserrat le pararon los carros a Roberto Cox?

Uno de los temas más candentes en la pauta del matinal de Chilevisión por estos días es la migración y la crítica situación que se está viviendo en la frontera de Chile y Perú, donde se acusó que militares y carabineros chilenos están entregando instrucciones para que venezolanos dejen el país, cruzando a Tacna por pasos no habilitados.

Cuando precisamente estaban entrevistando a una señora que cargaba en sus brazos a su bebé, Cox se lanzó con el criticado comentario.

"Hace un par de semanas atrás el fiscal nacional dijo que la fiscalía iba a pedir prisión para los extranjeros indocumentados, quisiera saber si en su caso esta noticia que la dimos a conocer en todos los medios...", alcanzó a decir Cox antes de ser interrumpido abruptamente por los animadores.

Y es que, cuando el periodista hizo la aseveración, de inmediato fue corregido de forma tajante por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

"No, no, que estén cometiendo un delito, y ella no está cometiendo un delito", le resaltó JC.

Mientras Monse aclaró que las medidas estipuladas por el Fiscal Nacional, "para ser súper claros, son para personas que han cometido delito".

"Cruzar la frontera no es un delito poh Roberto", le recalcó Rodríguez a un silencioso Cox.

Con esto, el periodista de Chilevisión Noticias volvió a ser cuestionado en redes sociales, alzándose entre los trending tópicos de Twitter, por críticas a sus dichos y a la idea de instalar una fake news ante la crítica situación que se está viviendo en torno a las personas migrantes en el país.

Revisa el cuestionado momento de Roberto Cox:

¿Qué dijo efectivamente el Fiscal Nacional sobre la prisión preventiva para migrantes?

Los dichos de la autoridad se detonaron en medio de la búsqueda de los responsables del asesinato del cabo Daniel Palma, de 33 años, el tercer carabinero asesinado en tres semanas, a fines de marzo de este año.

"Todos los fiscales de la Región Metropolitana van a solicitar que aquellos imputados extranjeros que sean detenidos, cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente, se mantengan en prisión preventiva hasta que se pueda establecer su identidad y puedan cumplir con las obligaciones nacionales en materia de enrolamiento", estableció el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.

En el fondo, se trató de una medida para contrarrestar la ola de violencia en contra de la policía uniformada y la población general, estableciendo "nuevos criterios de actuación frente a extranjeros sin documentos chilenos de identificación oficiales".