Después de que la mañana de este martes se allanara la casa de Tonka Tomicic y su pareja, el anticuario y consejero espiritual Marco Antonio López, Parived, no son pocas las dudas que surgieron sobre la legitimidad de la jugada de la PDI y qué sustenta una acción tan invasiva como ésta. Por lo mismo, nunca está demás repasar lo que se sabe hasta ahora sobre el caso de contrabando de relojes de lujo.

¿Por qué investigan a Tonka Tomicic y Parived?

Todo partió con un reportaje publicado por CIPER Chile a fines de agosto de 2021, donde se establecía que la Fiscalía Occidente se mantenía concretando indagatorias en torno a un grupo de funcionarios de la PDI vinculado el supuesto contrabando de relojes de alta gama, aunque aún se está evaluando su grado de participación.

La investigación estableció que la red tras el delito incluye a empresarios receptadores de accesorios de lujo robados en el extranjero, en una operación cuyos alcances llegarían hasta Europa y América del Norte.

La Justicia tiene como objetivo la persecución de tres presuntos delitos: contrabando, lavado de activos y receptación.

El asunto es que Parived habría adquirido tres relojes de lujo, marca Rolex. En tanto que cheques de la figura de Canal 13 serían parte de la investigación de larga data que conduce la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Los Rolex son relojes de la alta gama y codiciados por personalidades con gran poder adquisitivo. En términos formales, los artículos pueden llegar a costar entre los $4,5 millones hasta los $70 millones de pesos.

En una declaración pública, López salió a negar su conexión con los delitos, sosteniendo que "quiero ser tajante y claro: Jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud".

Por su lado, Tonka se tomó unos minutos del matinal Bienvenidos para referirse al caso, resaltando que "es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente. Un mínimo en el ejercicio periodístico es chequear la información, antes de repetir de manera parcial una versión. Y también una versión distorsionada de los hechos".

"Comencé mi carrera a los 13 años, hoy tengo 45. Todo lo que tengo lo he obtenido con esfuerzo y sacrificio. Jamás he preferido el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la manera en que me formaron, me criaron mis papás, con esos valores inquebrantables".

"No estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable", sentenció tajantemente.

Para diciembre de 2021, se revelaron fotografías que muestran a Parived junto al llamado Rey del Oro, Harold Vilches Pizarro, quien era un estudiante Ingeniería Comercial y se convirtió en el mayor contrabandista de oro de América del Sur, quien tiene una sentencia previa de 2018, emitida por el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

Vilches fue condenado como autor de los delitos de asociación ilícita, contrabando, lavado de activos, infracción a la ley tributaria y presentación de declaración maliciosamente falsa.

Las imágenes aparecieron en medio de las indagatorias a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía Local de Pudahuel, Eduardo Baeza, con foco particular en Estrella Dinamarca Sánchez (joyera), Domingo Jalil Allel y Jaime Quiroz Jara, quienes contarían con conexiones en Europa, Estados Unidos y Argentina.

En esos lugares supuestamente operan bandas que luego envían los accesorios de lujo, para ser vendidos en Chile. Estrella rastrea a los potenciales compradores y los contacta vía telefónica. Es en ese trámite que la PDI intervino y obtuvo los nombres que se han ido sumando a la causa.

Hay una conversación en la que específicamente se nombra al esposo de Tonka por su apodo. Estrella Dinamarca le resalta a Jaime Quiroz Jara: "por último se los mande y se los puede mostrar al Parived".

En tanto, los registros fotográficos, muestran que López Spagui llegó hasta el Hotel Sheraton de Providencia el 19 de febrero de 2020, para reunirse con Harold Vilches Pizarro.

La PDI estaba en el lugar en seguimiento de ambos individuos y el informe policial detalla que hubo una tercera persona en ese momento, pero aún no ha sido identificada.

Los tres estuvieron unos cuentos minutos en el hotel, para luego salir del recinto en el vehículo de Parived y detenerse en calle Emeterio Larraín Bunster, vía aledaña al centro de hospedaje.

Media hora después, López Spangui condujo a Vilches y el tercer sujeto nuevamente hasta el Sheraton, y luego se fue.

En tanto, la transcripción de una de las escuchas que la PDI capturó de Marco Antonio López Spagui más tarde ese mismo día, se hacen referencias comprometedoras.

El informe, revelado en ese entonces por Bío Bío, sostiene que "le indica a un tal Luis, entre otras cosas, que mantendría en su poder una piedra que posee un alto valor comercial (130 millones según lo que indica), que se la habría entregado un sujeto, al cual le dio un cheque por 65 millones en garantía, para poder quedarse con dicha piedra, por la cual, mantendría ofertas en el extranjero".

En un sorpresivo desarrollo de los sucesos, vino la revelación hecha a Chilevisión Noticias por parte de Harold Vilches. El Rey del Oro confirmó el vínculo que lo une a Marco Antonio López, Parived, y también que mantiene negocios con Tonka Tomicic.

"¿Cómo llega ella a hacer negocios conmigo? Por Marco Antonio. Me entregó unos cheques en forma de pago... Yo creo que hace como un año, no sé", comenta el Rey del Oro en entrevista en cámara.

"¿Y tú te reuniste con ella en esa oportunidad?", interroga la periodista. Entonces, Harold reconoce que "pasé a buscar los cheques a su casa. Finalmente ella no cubrió los cheques".

A la declaración de Vilches se suman las declaraciones de Estrella Dinamarca, donde confirma que los cheques venían tanto de López como de Tomicic, "eran de él y ella. Si Jaime (Quiroz Jara), que era joyero, me lo mencionó es porque era conocido en el rubro. Era porque seguramente a él le compraba".

"Porque si Jaime me dijo que iba a hablar con él, es porque vendía joyas. Entonces, le compraba", recalca Estrella en cámara.

Para ese momento, Tonka Tomicic había perdido toda visibilidad en televisión. El matinal Bienvenidos había llegado a su fin, y con la aparición de los antecedentes del caso, no habían nuevos proyectos en Canal 13, desapareciendo casi absolutamente del inconsciente colectivo por sus trabajos. El escenario empeoraría.

En febrero de 2022, se revelaron las transcripciones de una serie de audios que conectan más profundamente con el caso de contrabajo de relojes de lujo a Marco Antonio López.

La Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI obtuvo los registros tras obtener una orden judicial que les permitió interceptar múltiples teléfonos móviles, obteniendo conversaciones contundentes para que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente trate como imputado al cónyuge de la ex modelo.

Revelados por La Tercera, las transcripciones ilustran una conversación entre Parived y el prestamista Domingo Jalil, investigado por contrabando de joyas y relojes de lujo, la pareja de Tonka comenta "tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos. Voy a doblar la inversión, te lo voy a pagar luego, voy a vender este anillo, te voy a mandar fotos".

El documento indica que "Domingo efectúa una llamada que no es contestada, se escuchan voces de fondo donde personas hablan de Parived (frases incomprensibles) y de pronto Domingo indica: 'Aquí está el Parived (...), compró dos choreos (sic) hoy día'".

La investigación apunta a que Parived utilizaba el talonario de cheques de Tonka Tomicic para adquirir tanto los relojes como las joyas que le ofrecía no sólo Domingo Jalil, sino que también Estrella Dinamarca y Jaime Quiroz.

Un reporte de la Brilac que data del 4 de mayo de 2020, Daniel Goñi (otro supuesto "financista") se contactó con Parived, para preguntarle "cómo está de tiempo para juntarse y ver así sus deudas, porque ya estaba chato de que lo llamen con la finalidad de cobrarle debido a que todos encuentran raro y poco serio que él (Parived) no pague lo que se debe".

López reacciona ante Goñi y le pide que responda que "no hay caja, que no hay plata y que hay que repactar todo", esto a propósito de que "está esperando ingresos, ya que debido al mal negocio que tuvo con Cristián de la Fuente tuvo que utilizar dinero que aún no le han depositado".

Ese mismo año, Parived llamó a Goñi para quejarse porque estaban llamando a Tomicic para reclamarle por cheques protestados, y le recalca que "le pareció bastante extraño que hay un tipo muy desagradable que le escribió a su señora y que tenía tres cheques protestados de ella".

Goñi se desentiende del problema asegurando que no sabía lo que pasaba porque los cheques ya estaban depositados. "La Tonka se puso súper nerviosa", le recalcó, para luego llamar al sujeto que estaba cobrando y prometerle un pago a la brevedad.

Uno de los diálogos más comprometedores se sostiene entre dos traficantes de joyas y relojes de nombres Juan y Jaime, en que el primero se jacta de que hacer negocios "con el marido de la Tonka" y añade que "está más cagado que él, que le vendió cuatro Rolex en $25 millones y que le han salido malos los cheques, y son de la mujer, de la Tonka, y que a veces pensaba que Parived los estaba agarrando para el hue***".

En tanto, López Espagui les ha comentado que él no tiene dinero, a pesar de conducir un Mercedes Benz de 100 millones y además de que el departamento de 2 millones de dólares es de su esposa.

De hecho, el tal Juan, considera "un mal negociante" a Parived, porque "el hueón compra el reloj en 20 (millones de pesos) y lo vende en 15 y pierde cinco. Que después tira cuatro cheques para fin de año, para tapar un hoyo, y que tiene un fraude de 3.000 millones de ‘weeta’. Es weón el cara de gurú".

Pero Jaime le advierte que "ese weón es vivo. Nosotros somos guagua de pecho al lado de él y que le comió toda la plata a la señora".

Además, un sujeto identificado como Luis, indica que "Parived siempre le ha dicho que con esos relojes él hace enjuagues, añadiendo que es un negocio que está haciendo todo el mundo, pero que hay que cumplir (con el pago)".

Con estos antecedentes, la Brilac establece que "mediante estas conversaciones se menciona a Marco Antonio López (Parived) como uno de los grandes compradores y que se encontraría con problemas económicos, ya que mantiene variadas deudas con grandes vendedores del medio, siendo revelado por uno de ellos que López utiliza los relojes con fines de hacer un blanqueo de dinero".

En abril de 2022, Tonka Tomicic reapareció en pantalla para una entrevista que le hizo su amigo y compañero televisivo Francisco Saavedra, aunque las declaraciones no salieron al aire por una estación de TV sino que por medio de un live de Instagram.

La animadora contó sobre Parived que "esta seguro de que actuó correctamente. Así me lo ha dicho. Por supuesto yo le creo, yo lo apoyo, soy su mujer. Pero más que eso no puedo hacer".

"Marco Antonio me ha dicho que él ha actuado de manera correcta y yo por supuesto le creo. Soy su mujer. Porque la base de un matrimonio, relación, es la credibilidad, la confianza".

"Pero particularmente por un caso, por lo que estamos viviendo hoy. Es un compañero de vida. Son 20 años y por supuesto que ha sido difícil, súper difícil", admitió también, cuando ya se cuentan ocho meses desde que se desató el escándalo.

Junto con eso, en otro pasaje de la entrevista, volvió a recalcar que "está claro en que no hizo nada incorrecto, en que está dispuesto a que lo llamen. Insisto en que yo no he hecho nada incorrecto y que mi conciencia está súper tranquila. Y estamos juntos avanzando en uno de los períodos más complicados que no has tocado vivir".

Así fue como la mañana de este martes 31 de enero de 2023, oficiales de la PDI llegaron hasta el domicilio de la figura de Canal 13, ubicado en un condominio en la calle Raimundo Larraín de Vitacura.

El operativo fue ejecutado por la Brigada de Lavado de Activos y, en primera instancia, los agentes incautaron artículos electrónicos y joyas de Tomicic y López.