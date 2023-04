Fernanda Urrejola puso en alerta a sus seguidores, después de que la tomaron por sorpresa y hackearon su cuenta. Tras el suceso, un desconocido comenzó a extorsionarla para obtener dinero a cambio de devolverle el control sobre el perfil.

¿Qué le pasó a Fernanda Urrejola?

El ciberdelincuente se puso en contacto con la actriz, para solicitarle el pago de 5.000 dólares (alrededor de 4 millones de pesos) para recuperar la cuenta, de lo contrario sufriría las consecuencias.

"ME HACKEARON MI CUENTA Y AHORA ME ESTÁN AMENAZANDO! Por favor ayúdenme a reportar, yo ya estoy tratando de hacerlo por mi cuenta. Pero siento que todo sirve!", escribió Urrejola en una de sus recientes publicaciones.

Y describió en la desesperación: "no sé cómo lo hizo pero se agregó a mi cuenta y no lo puedo sacar!".

Fernanda Urrejola denuncia extorsión de desconocido. (Foto: Instagram)

Tras la primera publicación, el hacker se burló del post por medio de sus mensajes privados, volviendo a amenazarla.

En tanto, Fernanda compartió un nuevo mensaje, revelando el origen del inconveniente: hizo click en un link que le enviaron por correo.

"Y sigue AMENAZANDO!", lamentó la intérprete. "OJO: para que no les pase, me llegó un mensaje muy convincente de META diciendo que no había seguido la normas de Copyright y que debía ingresar a un formulario o me cerraban la cuenta por incumplimiento de las normas de meta".

"Y ya...", admitió Urrejola junto a un emoticón que evidenciaba su desconcierto.