La colección de anuncios que habían hecho en torno a los lanzamientos conjuntos que concretarían por estos días, dio un abrupto giro cuando Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron que se van a casar. Y la petición de matrimonio quedó inmortalizada en el videoclip oficial de su más reciente colaboración BESO.

¿Que paso de Rosalía y Rauw Alejandro?

La canción es parte del EP que presentaron juntos esta misma jornada, y el remate del videoclip llega con una emocionadísima Rosalía mostrando el anillo de compromiso.

"¡Ay, Dios mío! ¡Y todo el rímel aquí corrido!", comenta la Motomami, para posteriormente besar a su pareja, quien estaba registrando todo en video.

La conmemoración del hito se logra con RR, el trabajo conjunto de la pareja que incluye tres canciones: Beso, Vampiro y Promesas; y que ya está disponible en los principales servicios de streaming musical.

Revisa el video de BESO, de Rauw Alejandro y Rosalía:

¿Cuánto llevan juntos Rauw Alejandro y Rosalía?

La relación de la pareja de populares artistas se hizo pública cuando se besaron ante las cámaras, en medio de Los 40 Music Awards, a fines de 2021 en España.

Según contó Rosalía en una reciente conversación con el influencer Ibai, "Pusimos eso por delante. Era como 'No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación'", en referencia a cómo decidieron cultivar su vínculo antes de vanagloriarse de él ante la fama que les ha concedido el público.

"Los hombres que tenía a mi alrededor eran 'emotionally unavailable' (no disponibles emocionalmente)", complementó la intérprete.

Eso, para luego confesarse ante quien tenía al lado: "contigo (Rauw) fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia".