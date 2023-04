Roberto Cox ha estado en los titulares en los últimos días por las denuncias de sus vecinos, por las fiestas que hace en su departamento. Pero ahora fue él mismo quien tomó el protagonismo para revelar que tuvo una mala experiencia con el ex entrenador de La Roja, Jorge Sampaoli.

¿Qué pasó entre Roberto Cox y Jorge Sampaoli?

Fue en medio del último capítulo de Podemos Hablar, que el periodista se abrió a contar una amarga anécdota que experimentó con el argentino, cuando acudió a su pueblo natal Casilda para crear un documental en torno a su figura.

"Había una euforia en Casilda por el éxito de un casildense al mando de La Roja, y descubrí algo en ese pueblo, descubrí que la gente estaba absolutamente loca por el fútbol. El fanatismo que se vivía en un pequeño pueblo de 50 mil habitantes era mucho más grande que el que se vivía en ciudades como Buenos Aires o Rosario", explicó Cox en el programa de Chilevisión.

El trabajo audiovisual fue bautizado como El Zurdo: La revancha del ninguneado, sugiriendo que Sampaoli nunca llegó a jugar en las grandes ligas transandinas, por lo que habría sido humillado como DT. Pero al protagonista no le gustó para nada el título.

Entonces, Cox se puso en contacto con el también ex técnico de la Universidad de Chile, quien tuvo una particular e inesperada reacción ante el rostro de CHV: "Si no le cambias el título, no lo voy a ver jamás".

Eso, para luego recalcar una vez más: "Roberto, si no le cambias el título, no lo voy a ver jamás. Me voy a encargar de que nadie lo vea".

Clox no claudicó, se mantuvo con el título y estrenó la producción en un teatro de Casilda para 1.000 personas.

"De 50 mil habitantes, llegaron 40 personas (...) ni los familiares de Jorge Sampaoli fueron, ni los amigos que estuvieron en la película", lamentó Roberto.

Ante este recuerdo, Roberto Cox aseguró que "nunca encontré una explicación lógica. Después sacando mis conclusiones y viendo un poquito la relación que tenía este personaje con el pueblo y como dice el dicho: 'nadie es profeta en su tierra'".

En tanto, propuso que la baja audiencia que tuvo su documental puede ser debido a la poca relación del entrenador con su pueblo.

"Si bien, él ha sido un gran director técnico que ha tenido grandes logros, me da la impresión de que él no tiene una buena relación con los habitantes del pueblo, y que no es muy querido en el pueblo", remató.