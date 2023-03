Cuando había conseguido por meses permanecer fuera del radar, después de la feroz crítica que Cesarito de Críticas QLS le hizo a su libro Cuerpo sin Vergüenza, Anto Larraín vuelve a ser material para una polémica después de que criticó la alabada película La Ballena sin siquiera verla.

¿Qué piensa Anto Larraín de La Ballena con Brenda Fraser?

Fue la consulta de una seguidora en Instagram, la que llevó a la activista body positive a criticar la película que el domingo recién pasado fue reconocida con un Oscar para la actuación de su protagonista Brendan Fraser, tras su "resurrección" en Hollywood.

"Qué opinas de la película The Whale y cómo representa el sobrepeso el protagonista", le escribieron cuando abrió la caja de preguntas.

Entonces, Larraín disparó: "la verdad no la he visto y no la quiero ver. Me basta con los reviews que han hecho otras activistas gordas al respecto".

"Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas".

"No castearon [incluyeron en el elenco] a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer. Y no sé qué más hay que decir... Los fatsuits, estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos...Nunca me... Emmm, no", recalcó.

Luego, Larraín cuenta como gracia que "me invitaron a la premiere a ver la película y yo dije 'no, no voy a ir'. Quería verla para poder hablar en primer persona, pero dije 'no mi salud mental no vale la pena'".

Una usuaria grabó las declaraciones de la también modelo en Instagram y las compartió en su cuenta de Twitter:

Las reacciones a la "crítica" de Anto Larraín

Las respuestas a los dichos de Anto Larraín no tardaron en llegar. Fueron desde llamados de atención por un activismo extremista, pasando por el humor con memes sobre lo que significa la actuación y hasta una compulsiva necesidad de invocar a Cesarito para que volviera a arremeter contra la influencer.

Los anticuerpos detonados por Larraín fueron tan numerosos que pasó de la polémica por un par de tuits a convertirse en Trending Topic la mañana de este martes.

Estas fueron algunas de las reacciones:

Anto Larraín se gana trolleo masivo por criticar La Ballena sin verla.(Foto: Twitter)

