¡No paran! Productora de The Metal Fest confirma versión 2024 para el evento: ¿Cuándo será?

Cuando faltaban horas aún para que concluyera The Metal Fest este domingo en el Movistar Arena, desde la productora The Fan Lab confirmaron que esta no será la única versión del evento, porque este retornará con una nueva edición en 2024.

La tarde noche del domingo bandas como Kreator, Testament, Accept y Stratovarious comandaron el evento este 2023, a través de dos escenarios y con miles de fanáticos paseándose por el recinto en el Parque O'Higgins.

La velada estuvo cargada a las guitarras y la brutalidad de las ondas tónicas que fueron recibidas y alabadas por los fanáticos. Entusiasmo que hizo que se confirmara el festival también para el próximo año.

¿Cuándo será The Metal Fest 2024?

"¿Quieren más The Metal Fest?", lanzó la productora The Fan Lab por medio de sus redes sociales.

Eso, al mismo tiempo que indicaron oficialmente que "confirmamos la edición 2024 del festival de metal más grande de Chile".

EL mensaje terminaba prometiendo: "Pronto más información", aunque dejaron abierta la invitación para los fanáticos: "¿Qué bandas te gustaría ver el próximo año?".

Entre las respuestas, no faltaron los osados de siempre: Metallica, Rammstein, Megadeth, Anthrax, Annihilator, Amon Amarth, Powerwolf, Behemot y Mercyful Fate, entre otros, aparecieron entre las sugerencias.

Por el momento, se desconoce la fecha del nuevo evento, pero todo apunta a que se repetirá la fórmula de fines de abril.