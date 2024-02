Comenzó la edición 63° del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y desde luego, lo hizo con el tinte solidario producto de los miles de damnificados y a aquellos que lamentablemente, perdieron la vida en este triste suceso.

En la animación, María Luisa Godoy y el debutante Francisco Pancho Saavedra estuvieron de manera aceptable, sin deslumbrar y dedicados más a gritar que conducir el evento que dicen llamar, el Festival Latino más importante del mundo. No aparte, el vestuario, mientras Saavedra salió de un total negro con humita, Godoy lo hizo con un traje blanco a pantalón que más semejante a un vestuario para participar en patinaje artístico.

La obertura, desde luego enfocada en el tinte solidario que se le quiere dar a esta versión con el “Arriba Viña“, en una performance que buscó concientizar y recordar la triste tragedia desde la cual, aún hay gente que requiere ayuda. Además, al ser presentada, la alcaldesa de Viña Macarena Ripamonti, aprovechó de mostrar un cartel que decía “Ley de incendios, ahora”.

El cartel de la alcaldesa Ripamonti (Agencia Uno)

Un pálido Alejandro Sanz

Si bien fue el artista más comprometido con el tema de los incendios, yendo a visitar personas en una olla común, en el escenario de la Quinta Vergara, Alejandro Sanz no tuvo el brillo de un artista que era el encargado de abrir el certamen.

Claro, a sus 55 años su voz no es la misma de hace dos décadas, se esfuerza más y en los altos requiere del apoyo de su corista. Faltaron canciones, sí y desde luego, las críticas de los telespectadores por la calidad del sonido, que en el recinto no se notaron, pero sí las dificultades del español. Si hay que evaluar la calidad del músico, la importancia de ser el primero y si bien su público disfrutó y lo premió, no pasa de un 4,0.

Alejandro Sanz, en general no estuvo a la altura del primer show del festival (Agencia Uno)

Alison Mandel se fue a la segura

La primera en intentar hacer reir al Monstruo fue Alison Mandel, quien por segunda vez se presentó en Viña del Mar. Con una rutina muy cercana, sin correr grandes riesgos al menos tuvo un correcto cometido.

Se llevó ambas gaviotas, quizás sacadas un poco más con fórceps de parte de los animadores, pero se instaló la idea que cumplió de buena manera. Una rutina que no quedará en la memoria colectiva, pero bien. Un 4,5.

Una Alison Mandel que fue a la segura. Cumplió (Agencia Uno)

Un colombiano que brilló en una pálida primera noche

A sus 23 años, con canciones que fueron hits uno tras otro, el colombiano Manuel Turizo cautivó con su buena banda, gran voz y por cierto, un carisma pocas veces visto en un escenario, encendió con todo a la Ciudad Jardín.

El integrante del jurado, hizo bailar hasta altas horas de la madrugada a la Quinta Vergara llevándose merecidamente, todos los galardones. Estuvimos en presencia de esos artistas, que en un futuro, puede ser reconocido como los grandes del continente. Un 6,0.

Manuel Turizo, el mejor de la noche inaugural (Agencia Uno)

¿Quiénes se presentan en la segunda noche del Festival?

En la jornada del lunes 26 de febrero, los artistas que se presentarán en el escenario son Andrea Bocelli, Javiera Contador en el humor y Miranda! en el cierre de la noche.