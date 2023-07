Cosculluela responde de la peor manera a Residente: "Yo no entendí nada"

A veces guardar silencio es lo mejor. Cosculluela no entendió eso y le respondió de la peor manera posible a Residente. Esto después de que el Calle 13 lo reventó en una tiradera revelada esta semana la mundo.

René Pérez Joglar disparó con todo contra José Fernando Cosculluela Suárez en la canción Bajo y Batería. Allí, fustigó el actuar del otro rapero en su caso de violencia doméstica, la supuesta fe que predica y la faceta de creerse maleante.

En un momento, del tema de nueve minutos, Residente lanza:

Cosculluela, aquí va tu mención pa’ que pague’ la pensión

Todo’ los días este maleante de servilleta

Cierra sus ojito’ y los puño’ aprieta

Le pide un deseo a los cometa’

De que algún día lo persiga la policía secreta

Él quisiera ser el más busca’o

Junto a su pandilla: “Las Panteras Blancas de Humacao”

Desde su barrio de porcelana

Tiene sueños mojado’ con Tony Montana

Sus fantasía’ con sus pistolone’

Están llenos de hadas madrina’, duende’ y dragone’

La pobre respuesta Cosculluela a Residente

La reacción de Cosculluella llegó apenas horas después de la publicación de Bajo y Batería. Y de la peor manera.

“ Yo creo que la música no debería hacer que la gente busque en Google” , dijo el aludido

Y recalcó que “debería ser fácil para el oído. Yo no entiendo un carajo de lo que me dijiste. Yo no entendí nada” .

Poco después que ese video, compartió un mensaje criticando a quienes alababan a Residente por el lanzamiento.

En ese momento, fue un poco más ácido: “Los que apoyan a Residente, ¿una pregunta? ¿Tú lo apoyas a Residente por lo que escuchaste ahora mismo? ¿Por esa cosa, que…? Olvídalo, no voy a decir nada. Ustedes dirán”.

“Pero si lo haces por esa cosa, esa locura de cosas que no riman, entonces estás mal. Tan mal, tan mal, tan mal. No sabes nada de música, ni un carajo. La música no está hecha para eso” .

“La música está para que la gente se bacile. Eso es una mierda, pero está bien, dale” , puntualizó Cosculluela evidentemente molesto por el masivo apoyo al ex Calle 13.

Curiosamente, poco después, el mensaje fue eliminado de la cuenta del artista. ¿Se arrepintió de sus palabras?