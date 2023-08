Aprovechando su visita al programa Podemos Hablar de Chilevisión, el periodista Fernando Solabarrieta comentó un extraordinario episodio que vivió nada más ni nada menos, que junto al crack del fútbol mundial, Diego Armando Maradona.

En la ocasión, el ex rostro de TVN dio cuenta que años atrás, cuando él era un joven reportero y se dio en medio del regreso del 10 al fútbol, tras cumplir la sanción por dopaje en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, cuando fue presentado en Boca Juniors.

En la instancia, Solabarrieta señaló que fue el propio Maradona quién recordó el episodio, una vez que estuvo en el otrora programa de Pedro Carcuro, De Pé a Pá y fue ahí que tras asegurarse que era el comunicador quien estuvo cuando fue presentado en la escuadra xeneize, vino lo mejor.

En la oportunidad, el esposo de la animadora Ivette Vergara, dio cuenta de una invitación que le realizó el propio campeón mundial, que en principio se trataba de una cena, pero que con el correr del tiempo, fue algo más.

“Las whiscolas y las ganas de comer salchichas”

Siguiendo con el relato, el ex ESPN detalló al hueso, “se termina la comida y El Morsa (cuñado) me dice: ‘El Diego quieres que vengas al hotel‘. Y aparezco en el Sheraton tipo una de la mañana. Me ofreció algo para tomar, yo no sabía qué pedirle, estaba muy nervioso”, reveló.“Yo tomo whiscola, ¿vos qué tomas?. ¡Era justo lo que yo tomaba!”, fue parte de su respuesta ante la intervención de Maradona.

Tras aquello, señaló, “él era muy obsesivo compulsivo, mandó a pedir. “Hola, habla El Diego. ¿Puedes subir unas whiscolas? Si, ¿Cuántas querés? Treinta y cinco“, comentó extasiado el periodista, para luego señalar el momento en que al Diego le dio hambre.

Maradona vio a Solabarrieta y recordó que el periodista estuvo en su presentación en Boca (Getty Images)

“De hecho, a mitad de la noche le dieron ganas de comer salchichas. Entraba un señor con un carrito y una bandeja con 250 salchichas. Así como entró un señor con 35 whiscolas”, reveló Solabarrieta, para luego finalizar diciendo que dialogaron de su familia y lo que él catalogó como “Una noche maravillosa”.