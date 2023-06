La cantante Hayley Williams, de Paramore, no se la perdonó a dos de sus fanáticos y detuvo todo un show para evidenciarles el inapropiado comportamiento que estaban teniendo.

El suceso se registró en medio de la primera de las dos fechas que la banda tenía agendadas en el Madison Square Garden. Y la cantante no se quedó corta en personalidad para ponerle freno al comportamiento abusivo, que le estaba arruinando el show a los demás.

Qué hizo Hayley Williams, de Paramore

Figure 8, el hit de su más reciente disco This is Why, sonaba desde el escenario, cuando la tolerancia de la intérprete se desbordó.

Esto a propósito de que vio como un par de personas en la multitud aparentemente comenzaron a empujar a otros a su alrededor.

La cantante frenó la actuación para dirigirse directamente a ellos: “Ok, basta con esta mierda. ¡Púdranse! ¿Creen que no veo lo que está pasando? Los voy a avergonzar a los dos”.

“Ambos necesitan encontrar otro lugar para la mierda que están haciendo, porque eso no va a pasar aquí”, les recalcó.

Tras el incidente, la agrupación retomó el curso del concierto, tocando el tema que frenaron desde el principio.

Paramore se ha caracterizado por demostrar preocupación acerca de la seguridad en que se desarrollan sus conciertos para los fans. No es la primera vez que Williams hace algo similar.

En octubre de 2022, el grupo reaccionó ante las acusaciones de que un miembro masculino del público había agredido verbal y físicamente a mujeres del público.

“Para dejar las cosas lo más claras posible: los conciertos de Paramore deben ser un lugar seguro para la gente. Si no puedes respetar eso, no vengas”, recalcaron en ese momento.

Ahora, el tour de Paramore continúa activo al menos hasta agosto con la compañía de otras bandas como Bloc Party y Genesis Owusu.