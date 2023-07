La historia comenzó a vitalizarse a las horas desde que la Revista People dio a conocer el quiebre entre los cantantes. Así, una retorcida teoría sobre el tras bambalinas del alejamiento entre Rauw Alejandro y Rosalía ha cobrado fuerza y se ha viralizado en las últimas horas.

Las especulaciones prácticamente explotaron luego de que una mujer en Twitter, que se identifica como Juliana, lanzó un extenso hilos sobre el suceso que la puso la lápida a la relación.

¿Y qué es lo que habría detrás de todo esto? Claro, una infidelidad de parte de Rauw Alejandro, a quién se le ha vinculado con dos modelos colombianas, Laura Sánchez y Valeria Duque.

La jóvenes habrían tenido un encuentro íntimo con el puertorriqueño y su equipo en una fiesta privada. La teoría sostiene que, en esa misma instancia, el artista mantuvo relaciones sexuales con la mujer en cuestión, una fanática llamada Valeria Duque.

¿Por qué Rauw Alejandro y Rosalía terminaron?

“Resulta que en Medellín el mundo del modelaje es muy chiquitito”, advierte la cuenta en Twitter @julianagarciaec.

Y explica que “así como en la salida de Lleras o en la 10, se ven las prostitutas, pues también están las de perfil alto. Ojo: no estoy generalizando. Pero puntualmente hablaré sobre un par de modelos reconocidas de la ciudad“.

“Las llamaré Lalita [en referencia a Laura Sánchez] y Venita [refiriéndose a Valeria Duque]. Ellas son mejores amigas, comparten todo. Son bastante reconocidas. No solamente por ser modelos, sino porque participaron en realities, campañas de moda famosas, videos de reggeatoneros famosos, tienen marcas de ropa, etc.”.

Entonces, el relato se comienza a poner oscuro y extraño. “Lo que mucha gente no sabes es que a punta de modelaje no pagan todos los viajes, los carros, etc… También trabajan con la DEA. Y no precisamente cogiendo traqueticos (traficantes)”.

“En fin, este año Rauw ha estado en su gira Saturno. Estuvo en Europa, Estado Unidos, México. Resulta que una de ellas es súper mega fan de él, en varios de sus reels utiliza sus canciones“.

“Y por pura casualidad, estaba en México, donde él dio un concierto en el que obviamente estuvo Venita. Ella estuvo en el backstage, pudo conocer a su artista top, disfrutó del concierto y cuando terminó: adivinen“.

“Sí, Venita se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta. El problema es que Venita y Lalita se lo cuentan todo” , resalta Juliana.

En el remate de toda la historia, la usuaria de Twitter cuenta que “no solo se lo cuenta porque son amigas, sino porque trabajan juntas forever”.

“Y resulta que Lalita, le contó todo a una más del combo, y así se empezó a regar el cuento entre todas las modelos que se conocen hasta que llegó a mí”.

“El susodicho quería volver a verse con Venita, pero ella no repite jamás” , sentenció.

Eliminado, pero aún con vida

Luego de que la historia tomara vuelo en la red social y se viralizara, el hilo mágicamente fue eliminado.

Pero claro, Juliana no contaba con que, a pesar de la falta de pruebas, más de un internauta le daría un pantallazo a sus publicaciones y las dejaría con vida para la posteridad.

¿Cómo se enteró Rosalía de todo esto? Eso aún está por verse. Por mientras, los usuarios y fans de Rosalía están indagando en los detalles, intentando comprobar si esta teoría es real.

Las pruebas se están acumulando. Sin embargo, no hay nada concreto, mientras los artistas no oficialicen el fin de su relación.