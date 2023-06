Post Malone hará su grandioso regreso a Chile, esta vez en un concierto en solitario y con su propia gira.

El rapero, cantante, actor y compositor estadounidense se presentará en Santiago con su gira If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying.

Será la segunda vez del también actor y compositor en el país. La primera vez se registró en el 2019, al participar en el festival Lollapalooza, cuando el evento aún se realizaba en el Parque O’Higgins.

La nueva visita se registra después de que Post Malone se presentó por Estados Unidos y Canadá en 2022. Mientras que este año le cumplió a sus fans en Europa.

Pero así como habla de éxitos, el músico también ha tenido episodios bochornosos. Eso experimentó cuando una falla técnica lo traicionó y frustró su colaboración en vivo con Bad Bunny en Coachella.

Pero con eso ya en el olvido, ahora es tiempo de música. Y los fans deben estar atentos para alcanzar uno de los boletos para el show.

Cuándo y a qué hora es la venta de entradas para Post Malone en Chile

Las modalidades de venta se concretarán a través de la plataforma de Ticketmaster.

Primero se concretará la preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia. Esta partirá el lunes 3 de julio a las 11:00 horas.