Albert Acevedo fue campeón de la Copa Sudamericana con la U, se alzó tres veces como campeón nacional y conquistó la Copa Chile con los azules. Además ganó dos títulos con los Cruzados. También registró pasos por Unión Española, Cobreloa y dos etapas en O'Higgins, club donde se le considera un referente de los últimos años.

En entrevista con el diario Las Últimas Noticias, el defensor central de 38 años que hoy milita en Magallanes de la Primera B, habló de su paso por Universidad Católica, club donde vivió dos experiencias, primero entre 2002 y 2006 y luego entre 2007 y 2008.

Acevedo fue protagonista en su debut por La Franja en el año 2002 enfrentando a Cobreloa, pero por un autogol: "Recuerdo que vino un centro de Fernando Cornejo y yo quise cerrar, pero con el pie equivocado. Le pegué con la canilla y entró lento a la portería. Desde ahí me costó muchísimo superar eso psicológicamente” manifestó el "Chino"

Sobre lo que vino posteriormente en su carrera, el ex capitán de O'Higgins afirmó que "cuando me fui de la UC me pude liberar de esa presión. Eso fue lo más fuerte que me ha tocado vivir dentro de una cancha y me mermó mucho".

El jugador formado en Unión Española se encuentra actualmente defendiendo los colores de Magallanes, tras una larga y exitosa etapa en O'Higgins, donde consiguió una Supercopa.