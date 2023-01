¡Alerta en la UC! Revelan que figura de la UC puede partir y no viajaría para enfrentar a Everton

Universidad Católica viaja este sábado para enfrentar a Everton de Viña del Mar por el debut en el Campeonato Nacional 2023. El cuadro cruzado jugará el domingo al mediodía en el Estadio Sausalito e intentará sacar los primeros tres puntos.

Ante aquello, es que Ariel Holan tendría algunas dudas para conformar el equipo que se mida con los ruleteros. Aunque ahora se le habría presentado un nuevo dolor de cabeza.

Según informó Jorge Cubillos en Pelota Parada de TNT Sports, Clemente Montes tendría hartas opciones de que parta de la precordillera, pese a que el técnico argentino lo tiene muy considerado.

"Expresó abiertamente Ariel Holan que su deseo es que Clemente Montes se quede 'porque tiene mucho que aportar al equipo', pero como esto es dinámica y va 'in crescendo' mientras se desarrolla la información, eso no llegaría a buen puerto y finalmente es muy probable. Hay altísimas probabilidades de que Clemente Montes parta ya", comenzó diciendo el periodista.

"Inclusive, tal vez no forme parte de la delegación que vaya a jugar a Viña del Mar para jugar con Everton", complemento.

El delantero partiría pronto de la UC y no estaría para enfrentar a Everton | Foto: Agencia UNO

Por último, el mismo reportero afirmó que no estaría en la lista de los citados. "Reitero, Clemente Montes partiría ya e incluso no sea incluido en la lista, a pesar que venía trabajando en un equipo eventualmente titular. Se toma hasta la foto, es verdad eso, nos consta, pero como esto es dinámico y tiene un desarrollo, hay altísimas probabilidades de que Montes no siga en la UC", concluyó.

Recordemos que hace unas semanas se ha venido informando que uno de los clubes interesados sería el Celta de Vigo de España. Aunque desde el mismo elenco gallego dijeron no estar al tanto de esta información.

Ahora, solo queda esperar si en la UC comunican algo con respecto a esta información y si finalmente el delantero parte.