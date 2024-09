Claudio Borghi acusó públicamente al delantero de Deportes Copiapó, Maximiliano Quinteros. El Bichi relató que el futbolista fue irrespetuoso con el periodista, Jorge Cubillos.

Aquello sucedió en el marco del encuentro que el León de Atacama cayó por 4-1 ante Universidad Católica en el estadio Bicentenario de La Florida por el Campeonato Nacional.

“Tengo que hacer un descargo. El otro día me tocó hacer el partido de Católica contra Copiapó. Y un jugador de Copiapó estaba enojado… quizás por los puntos que tiene Copiapó. ¿Soy culpable yo? No”, expresó Borghi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El ex DT de la Selección Chilena describió que el futbolista le faltó al respeto al periodista y reportero de cancha, Jorge Cubillos: “Este chico, Maximiliano Quinteros, fue muy irrespetuoso con nuestro compañero, Jorge Cubillos”.

Además, aseguró que las rojas a los futbolistas del León de Atacama estuvieron buen puestas: “Parece que alguien de Copiapó le dijo que nosotros estábamos a favor de las dos expulsiones. Codazo de Nicolás Vargas y planchazo de Isaac Díaz. ¿Estuvieron mal expulsado?”.

En ese sentido, mencionó su propia experiencia en el mundo del fútbol, donde relató que nunca le faltó el respeto a un comunicador: “Yo llevo años en el fútbol y he vivido de todo: malos momentos, regulares, salí campeón, peleé el descenso, fui suplente. Pero nunca fui irrespetuoso con un periodista porque el periodista no era responsable de lo que me estaba pasando dentro de la cancha”.

Claudio Borghi acusa que Maximiliano Quinteros no trató con respeto al periodista Jorge Cubillos. (Foto: Photosport | TNT Sports)

Borghi no quiso profundizar en lo que le dijo el futbolista al periodista: “¿Qué le dijeron a cubillos? No, no se puede decir… me parece injusto porque es un periodista respetuoso. Me da bronca. Tienen apenas 20 puntos y Cubillos no jugó ningún partido. ¿Están sensibles porque están peleando el descenso? ¿Es culpa mía? No”.

El delicado momento de Deportes Copiapó

Deportes Copiapó enfrenta un complicado momento, pues marcha en el último puesto del Campeonato Nacional 2024 con 20 puntos, por ahora a cinco puntos del antepenúltimo (equipo que se salva del descenso), a falta de seis compromisos por disputar.