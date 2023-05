Universidad Católica volvió a los triunfos dentro del Campeonato Nacional tras imponerse por 4-1 ante Deportes Copiapó por la decimocuarta fecha del torneo, en la que los dirigidos por Ariel Holan sumaron tres puntos importantes para lo que es su lucha por el título.

En esta jornada, el delantero de los ‘Cruzados’, Alexander Aravena habló con los medios de comunicación en conferencia de prensa y comentó lo que fue la importancia de este triunfo para el equipo, el cual señala que es un golpe anímico importante para este cierre de primer semestre.

ver también Paulucci reaparece con mea culpa y defendiéndose de su salida en la UC

“Nos vino muy bien, nos sirve mucho para el equipo y la confianza de cada uno y del cuerpo técnico también, que trabajamos todos los días para eso y lograr este objetivo de estar arriba y pelear por el campeonato. Venía de una lesión, me recuperé, estoy muy feliz de aportar con goles y asistencias, fuera de eso es importante para el equipo”, comenzó indicando Aravena.

El mal momento de la UC sin duda que tuvo su punto de inflexión tras lo que fue su eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Audax Italiano, en la que el ‘Monito’ apuntó que dicho golpe fue muy duro dentro del equipo, pero a pesar de aquello, el grupo trabajo al máximo para salir adelante, en la que indica que los resultados no acompañaron en algunos momentos.

Aravena vive un buen presente en la UC | Foto: Photosport

“Fue un golpe duro el tema de la Sudamericana, queríamos estar, queríamos clasificar y jugar esa copa que es muy linda. Fue un golpe fuerte, pero adentro el grupo se mantuvo bien, la unión de todos, nos mantuvimos unido que eso fue importante y siempre se trabajó de la misma manera, eso nos llevó a dar en el Campeonato, quizás los resultados no acompañaron, pero lo hemos llevado de buena forma. Este triunfo ante Copiapó nos sirvió para el ánimo y para el grupo”, explicó.

Finalmente, Aravena habló sobre lo que ha sido el rol que ha tenido dentro del campo de juego con Ariel Holan, en la que ha tenido que desempeñarse en distintos sectores dentro de la cancha, en los cuales en todos ha buscado mostrar lo mejor de sí y sigue perfeccionándose en cada uno de sus puestos.

“La verdad que este año me toco cumplir otro rol más de volante o en ciertas posiciones que me tocó en Ñublense. Siento que me he acomodado tanto en la posición por fuera, como centro delantero o volante, cada una las manejo mejor día a día y he aprendido mucho del profe que me ayuda con eso. La posición que me toque estar, tengo que rendir al máximo y dar el 100%”, finalizó.