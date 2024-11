El ex futbolista argentino destapó una tremenda confesión sobre este ex Universidad Católica

El hoy ex futbolista, Sergio Agüero sin duda que fue uno de los últimos grandes cracks que formó un histórico club en Argentina como lo es Independiente de Avellaneda, en la que hasta día de hoy es recordada su irrupción a una temprana edad, la que lo llevó a brillar en Europa.

En las últimas horas, el ex goleador del Manchester City tuvo una conversación con el programa ‘F90’ en ESPN Argentina y se refirió a lo que ha sido su lejanía que ha tenido con el club, en la que no lo han invitado a ningún evento importante del club.

“Yo desde que me fui de Independiente, jamás nadie nunca me llamó, me invitó a eventos, nadie. No es una queja, digo una realidad”, partió señalando Agüero.

Dentro de este último tiempo, el ‘Kun’ reveló que el único que ha estado ligado al club y que se comunicó con él fue Carlos Tevez, cuando fue DT del ‘Rojo’, en la que lo invitó a ver a Independiente, algo que agradeció y resaltó el ex atacante.

Holan en su paso por la Universidad Católica | Foto: Photosport

“Cuando asume Tevez, me escribe un mensaje y me pone: ‘¿cuándo vas a venir a ver al equipo?’. Me lo pidió y fui, otros entrenadores no me lo pidieron”, remarcó.

Finalmente, Agüero destapó una experiencia no muy grata con un ex Universidad Católica, Ariel Holan, el entrenador argentino en su paso por Independiente de Avellaneda fue contactado por el ‘Kun’ y el estratega no le respondió el teléfono.

“Una vez le escribí a Holan para hablar y me colgó el teléfono, no me dio bola”, cerró.