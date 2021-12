Universidad Católica se consagró campeón del Campeonato Nacional 2021 y logró un tetracampeonato inédito para la historia del club. Además, igualó lo realizó Colo Colo entre los años 2006 y 2007.

Sin embargo, uno de los puntales por la zona izquierda del equipo dirigido por Cristián Paulucci fue Alfonso Parot. Poncho se ganó la titularidad en el once estelar. Este sábado ante Everton, fue uno de los protagonistas, ya que marcó el segundo gol del triunfo por 3-0 y luego del partido compartió sus impresiones del título cruzado.

"Teníamos lo individual y lo colectivo. Teníamos una dura tarea por delante, nos costó mucho y estoy muy contento por el grupo, merecíamos este campeonato. Más allá que se habló mucho que no lo merecíamos, creo que hoy somos justos campeones", comenzó diciendo.

"Cristián nos descomprimió mucho. Un tipo que estuvo con nosotros hace cuatro años ya, que ya nos conocía a todos y sabe llegar al jugador. Mucho dijimos en conferencia de prensa que nos volvió a crear ese protagonismo en el juego y salió todo bien. Volvimos a jugar como estábamps acostumbrados", agregó el lateral.

Por último, comentó la importancia del entrenador argentino en su rendimiento y además en su carrera futbolísticas. Antes de consagrarse en La Franja, el zurdo compartió con el trasandino en otro equipo chileno.

"Me habló, me dijo que estuviera tranquilo, que me iba a bancar, que me conocía y que era un gran jugador. Cristián me llevó a Huachipato en el 2016 donde busqué una revancha en el fútbol, me fue bien. Después él es hincha de Rosario Central, así que me siguió muy cerca cuando estaba allá y acá asumió como entrenador y la verdad me brindó toda confianza que necesitaba", cerró.