Universidad Católica tiene que dar vuelta rápidamente la página de los incidentes ocurridos el fin de semana pasado en el clásico universitario, disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Esto debido a que el próximo miércoles tendrá un importante desafío ante el líder de nuestro fútbol, Huachipato.

Alfonso Parot ya comenzó a palpitar lo que será este fundamental partido y además detalló de cómo se encuentra de su lesión.

Parot aún es duda para el partido contra Huachipato. (Photosport)

"Estoy con menos dolor e inflamación. Me infiltré el fin de semana, no sentía nada, pero ahora tengo que ver si el profe me considera y ver si me tengo que seguir infiltrando", comentó Parot sobre su fractura.

"Es el partido más importante, es un rival directo para nuestros objetivos. Esperar que sea un partido entretenido, que se pueda terminar y quedarnos con los tres puntos. Ojalá no se vuelva a repetir algo así", cerró el defensor cruzado.

La UC quiere terminar la racha de 4 partidos sin conocer la victoria y para ello jugará el miércoles 10 de mayo a las 20:30 horas contra Huachipato en el estadio Santa Laura.