Universidad Católica quiere dejar atrás la seguidilla de partidos sin conocer de victorias en el Campeonato Nacional 2023 y Copa Chile -donde suma seis partidos- y mira a Universidad de Chile como el rival perfecto para salir de esa negativa racha.

El conjunto dirigido por Ariel Holan, eso sí, no llega en un buen momento y pareciera que el ex DT de Independiente de Avellaneda no le encuentra la vuelta al equipo que, fechas tras fecha, suma críticas por parte de los hinchas.

Los cruzados llegan al duelo frente a los azules después de una dolorosa derrota ante O’Higgins en condición de local, donde el equipo se vio absolutamente desdibujado y no tuvo el fuego de temporadas anteriores.

La UC viene de caer ante O'Higgins en el Campeonato Nacional. | Foto: Photosport

Andrea Hernández, periodista de F90 en ESPN Chile, abordó la realidad de cómo llega la UC al Clásico Universitario y advirtió consecuencias catastróficas para los cruzados en caso de que cosechen una derrota.

“Para no decir fracaso, sería un golpe duro; eliminación de la Copa Sudamericana, no ha sostenido un buen juego, no ha tenido resultados, es un momento complejo”, dijo la comunicadora en el espacio televisivo.

Hernández suma que la UC estará “Sin Holan en la banca y a eso hay que sumarle la cantidad de lesiones que tiene la UC. Es un momento súper crítico y perder contra la U lo profundizaría aún más”, recalcó.

Cabe recordar que azules y cruzados se verán las caras este domingo al mediodía de Chile continental en una nueva versión del Clásico Universitario a disputarse en Concepción solo con la presencia de hinchas azules.