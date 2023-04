Universidad Católica no puede salir a flote. Esto luego de perder por 1 a 0 contra Ohiggins y desaprovechar la chance de quedar como líderes del Campeonato Nacional junto con Huachipato.

Por esta razón, en conferencia de prensa, Ariel Holan analizó la derrota de la UC. "Es un golpe duro. Teníamos las expectativas para poder ganar el partido y alcanzar la punta. No lo pudimos hacer y duele, duele mucho"

"Lógicamente estamos afectados por el resultado del partido. Es normal que cuando los resultados no se dan la gente esté enojada", continuó diciendo.

Ariel Holan sabe que hay mucho trabajo por hacer. (Photosport)

"No fue un problema táctico y que no hayamos tenido el funcionamiento que esperábamos. Tuvimos una opción clara antes del gol de O'Higgins. Más allá de la alineación del equipo, quedó claro que cuando generamos las ocasiones no las metimos. Me voy preocupado por el funcionamiento general en algunos momentos y hay mucho que analizar", agregó Holan.

El técnico argentino se refirió a las bajas que tendrá para enfrentar el clásico universitario. "Esto puede pasar en un campeonato. Veremos quién está mejor y con ellos trabajaremos duro en la semana para tratar de salir de este momento, que en el fútbol muchas veces se da"

"(A veces) pega en el palo y se va fuera, y cuando toca en contra se desvía y te hacen un gol. Uno comprende que genere insatisfacción. Recibimos un buen golpe y aún no pienso en el partido que viene porque acabamos de terminar uno; después, más tranquilo, veremos como sigue todo esto", concluyó Holan.